GRAND ANGLE : Les paris sont ouverts

A force d’assener ses assurances, Donald Trump hésite de plus en plus et adopte des discours décousus face à la réalité du terrain. Des médias l’ont montré récemment tenir un speech sous le contrôle de son conseiller à la santé pris d’ailleurs en flagrant «délit» d’hilarité. Une scène cocasse certes mais qui traduit un désarroi et un malaise certain.

PUBLIE LE : 31-03-2020 | 0:00