Traitement réservé par Israël aux travailleurs palestiniens malades : « Ils les jettent comme des déchets »

Au cours des derniers jours, plusieurs ouvriers palestiniens qui travaillent en Israël ont, en effet, été déposés aux points de contrôle entre Israël et le nord de la Cisjordanie après avoir présenté des symptômes du Covid-19.

En effet, les images vidéo d’un travailleur malade et diminué, allongé au sol pendant des heures devant un check-point de la région de Ramallah après y avoir été abandonné par les autorités israéliennes sont devenues virales plus tôt cette semaine, remettant en question le traitement réservé par Israël aux travailleurs palestiniens. Aujourd’hui, l’Autorité palestinienne (AP) ordonne à tous ses citoyens qui travaillent en Israël de revenir en Cisjordanie et d’entrer dans une quarantaine obligatoire de quatorze jours, sous peine de sanctions non précisées de la part du gouvernement.

«Compte tenu des développements graves et successifs en Israël et des restrictions attendues en matière de circulation, nous demandons à tous les travailleurs palestiniens de rentrer chez eux afin de les protéger et de préserver leur sécurité», déclarait le Premier ministre de l’AP, Mohammad Shtayyeh, dans un communiqué. Jeudi dernier, Shtayyeh avait annoncé que les Palestiniens avaient désormais également l’interdiction de travailler dans des colonies israéliennes illégales dans le territoire occupé.