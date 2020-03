Les cours du pétrole en chute libre : Un compromis entre russes et saoudiens est-il possible ?

Une crise dont les conséquences frappent de plein fouet les producteurs de pétrole qui, en plus des déficits budgétaires importants induits par les déséquilibres du marché de l’or noir font face aux effets désastreux de l'épidémie de coronavirus qui prend de l’ampleur chaque jour.

Le bras de fer qui oppose jusque-là les deux géants pétroliers, en l’occurrence, l’Arabie saoudite, troisième producteur mondial et la Russie, second sur la liste, a en effet ébranlé la stabilité du marché et risque de compliquer davantage la situation si un compromis n’est pas trouvé, dans l’immédiat.

Une option qui ne semble pas d’actualité à en croire les échos des deux parties dont les rivalités ont fini par l’emporter sur la raison. Réunis récemment à Vienne, lors du sommet de l'organisation des pays exportateurs du pétrole (Opep), les deux pays les plus influents sur la place sont sortis avec des conclusions divergentes au détriment de la proposition des Saoudiens d’opérer une nouvelle baisse de la production de pétrole afin de maintenir les cours, fragilisés par la baisse de la demande conséquemment à l'épidémie du Covid-19.

L’Arabie saoudite avait suggéré en fait une nouvelle réduction de l'offre de 1,5 million de barils, au-delà de la coupe de 2,1 millions de barils déjà conclue en décembre 2019. La réaction de l'Arabie saoudite a été d'accroître sensiblement sa production et de vendre son pétrole à des prix bas dans le but de rétablir, mais aussi de préserver sa position sur le marché pétrolier mondial pénalisant ainsi d’autres pays comme l’Algérie. La Russie n’a pas attendu le signal pour répliquer en prenant la décision de rejeter la proposition de réduction de sa production hypothéquant par sa position le devenir de l’alliance avec les Saoudiens. Conflits d’intérêts ? «La Russie et l'Arabie saoudite possèdent des objectifs stratégiques et économiques communs. Si leur alliance peut être temporairement suspendue, leurs intérêts communs les réuniront inévitablement de nouveau dans le futur». C’est la réponse de l’ancien vice-président de la compagnie nationale saoudienne, Aramco, qui explique dans ce contexte les raisons qui ont poussé Riyad à provoquer une chute des cours.

Dans un entretien accordé au quotidien français Le point international, Sadad al-Husseini explique qu’«étant le producteur de pétrole au prix le plus bas, l'Arabie saoudite a, par conséquent, opté pour la stratégie qui protégerait le plus grand nombre de ses parts de marché, quel que soit le prix du baril nécessaire pour atteindre ce but». Et d’ajouter : «Bien que cela ne favorise pas la compétitiondes prix énergétiques bas sont une bonne chose pour l'économie mondiale et accéléreront sur le long terme son rétablissement », rapporte le journal.

L’ancien vice-président d’Aramco souligne dans cet entretien que «l'Arabie saoudite est déjà dans une stratégie visant à réduire sa dépendance aux exportations pétrolières. Elle possède suffisamment de réserves financières et de solutions économiques alternatives pour essuyer une tempête de prix bas pétroliers».

Un compromis entre Russes et saoudiens est-il possible ? La question reste posée en attendant l’évolution des choses.

D. Akila