De Lucy à Barack Obama, : Une anthologie de Lilian Thuram

Il est rare qu’un footballeur, même champion du monde, se décide à tâter de l’écriture. Lilian Thuram, cette icône d’une France multicolore, a franchi le Rubicon et s’est astreint à cet exercice, non pour renflouer une notoriété déjà acquise, mais pour raviver la mémoire.

Dans «Mes étoiles noires», une ample anthologie façonnée patiemment et avec le souci d’informer avec sérieux, par ce sportif aux allures d’intello, qui a fait le pari réussi de fortifier sa culture générale avec persévérance.

Dans cet ouvrage, il raconte d’abord une vie dans la périphérie de Paris, celle d’un Guadeloupéen, pétri de curiosité, à l’esprit critique.

Son statut de footballeur lui fut d’un grand secours puisqu’il lui a permis d’aller à la rencontre de personnalités importantes comme Nelson Mandela, Aimé Césaire et consorts. Il rencontra aussi, par la force des choses, le racisme primaire des stades, les quolibets hargneux et les vociférations malveillantes et insupportables de spectateurs anonymes, pour qui, l’homme noir est un sous-homme. Des simulations de cris de singe qui ont indigné beaucoup de gens. Cela se perpètre encore au siècle de la modernité.

Son parcours d’autodidacte, d’individu intéressé par la condition humaine a été forgé à la bonne école.

Il se coltina avec des figures de proue, des modèles et des références incontestables, tels Marcuse Garvey, Toussaint Louverture, Billie Holiday, Mongo Béti, Mohammed Ali, Malcolm X, Jean –Jacques Dessalines, le libérateur d’Haïti, ou Chevalier de Saint-Georges, le «musicien des lumières», Rosa Parks, Frantz Fanon, Kwame Nkrumah, Patrice Lumumba et tant d’autres hommes et femmes noirs au parcours exceptionnel. Des éveilleurs de conscience qui ont marqué leur époque, à leur manière en se battant contre le racisme et l’injustice, contre la couleur de l’épiderme. Lilian Thuram partage avec eux une passion incommensurable du contient africain, berceau de l’humanité.

Quarante cinq portraits d’artistes, d’écrivains, d’hommes politiques, de militants, de scientifiques noirs qui refusaient de «n’être rien», ni de se complaire dans un statut qui ne sera jamais le leur. Tout un panthéon de personnalités illustres, qu’une historiographie européocentriste a sciemment mis sous le boisseau.

Des portraits dressés avec l’aide de l’historien, Bernard Fillaire. Dans ce livre qui fourmille d’informations peu galvaudées, doctement rédigé, plein de sensibilité et infligeant un cinglant démenti à maints clichés, le lecteur trouvera matière à réviser beaucoup d’idées reçues, à force de renseignements qui, parfois, font l’effet d’étonnantes révélations voire des scoops. Il est vrai que les lecteurs sont habitués à ne connaitre que les personnalités de culture ou d’origine occidentale.

Hommes de science, politiciens, penseurs, tous font partie de cette vieille Europe. L’ancienne star brise des anachronismes, des poncifs, des idées reçues, sans agressivité, sans se victimiser, ni tomber dans un dolorisme de mauvais aloi. Thuram déclare : «Dans mon enfance, on m’a montré beaucoup d’étoiles. Je les ai admirées, j’en ai rêvé. Mais des étoiles noires, personne ne m’en a jamais parlé. J’ignorais tout de l’histoire de mes propres ancêtres. Seul l’esclavage était mentionné «

L’auteur revisite l’histoire, réhabilite des personnalités, hommes et femmes noirs qui ont apporté leur pierre à l’édifice de la tolérance, qui ont éclairé la société, en se battant pour la fraternité et la dignité. C’est un hommage appuyé que leur dédie cet humaniste, dans cet essai réussi qu’il faut lire et méditer.

M. Bouraïb