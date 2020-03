Une plateforme permettant de consulter un médecin par vidéo

Initiée par la startup "Ibn-Hamza", spécialisée dans la e-Santé, etabib.dz est une plateforme permettant au citoyen de "bénéficier de consultations médicales à distance, gratuites, et sans contraintes liées au déplacement", précise la même source, ajoutant que les téléconsultations sont assurées par des médecins bénévoles dans différentes spécialités.

La startup Ibn-Hamza, dirigée par le docteur Mostefa Nabil, ambitionne d'"améliorer la prise en charge des citoyens par les professionnels de la santé dans le respect des standards internationaux", est-il indiqué dans le même document.

"La plateforme est composée d'un ensemble de logiciels et d'applications médicales spécialisées, utilisées par les professionnels de la santé et regroupées dans un magasin dédié e-TabibStore dont le but est de faciliter et de sécuriser leur travail", note l'ANPT.

Le lancement de ce nouveau service etabib.dz a nécessité la contribution de plusieurs institutions, notamment l'ANPT pour le déploiement rapide de la solution, Algérie Télécom pour le haut débit internet, l'entreprise chinoise Huawei, spécialisée dans les nouvelles technologies, et l'entreprise Fortinet Algérie, pour sécuriser l'environnement technique ainsi que les données médicales.

L'ANPT explique que la situation mondiale liée à l'évolution de la pandémie coronavirus fait que l'Algérie se trouve dans une phase où ses besoins en matière de santé se font de plus en plus importants et c'est dans ce contexte que plusieurs startups de l'ANPT se sont mobilisées et ont développé des solutions numériques ayant pour but d'aider à la lutte contre la propagation du Coronavirus.

L'Agence est chargée d'uvrer pour la mise en place d'un écosystème national permettant le développement et l'épanouissement de l'activité économique dans le secteur des technologies de l'information et de la communication, cela dans le but d'assurer une participation efficace dans l'économie nationale.

APS