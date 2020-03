Rezig rencontre les grossistes des produits alimentaires et les responsables des marchés de fruits et légumes

Lors de sa première réunion qui s’est déroulée en présence du président de l’Association nationale des commerçants et artisans (ANCA), Tahar Boulenouar, le ministre a écouté les préoccupations des représentants du marché de gros de "Semmar" des produits alimentaires, déclarant que "le commerçant honnête est partenaire du ministère dans la mesure où tout un chacun travaille pour l’intérêt du pays, notamment en la circonstance actuelle", lit-on dans le communiqué.

Plusieurs questions "en suspens depuis des années discutées durant des rencontres de concertation à venir après la fin de cette crise sanitaire et le mois de Ramadhan prochain", a fait savoir le ministre.Aux préoccupations des grossistes relatives à l’intensification des opérations de contrôle et de lutte contre les spéculateurs, le ministre a soumis aux commerçants une solution consistant en la déclaration des stocks et dépôts à la Direction du commerce du territoire de compétence pour que les services de contrôles et de sécurité puissent faire la distinction entre les commerçants honnêtes et les spéculateurs, ajoute la même source.

Rezig a insisté en fin que tous les commerçants, à l’exception de ceux concernés par les décisions de confinement, sont tenus d’ouvrir leurs locaux afin d’assurer le service public au citoyen.

Lors de sa réunion avec les directeurs et gérants des marchés de gros des fruits et légumes des Eucalyptus, Boufarik, Bougara et Attatba ainsi que le directeur général de la société de réalisation et gestion des marchés de gros (MAGROS), le ministre a suivi un exposé sur la situation d’approvisionnement des marchés et sur les difficultés relevées.A ce propos, le ministre a donné plusieurs orientations et pris certaines décisions dont la radiation définitive de l’exercice de l’activité commercial de tout commerçant coupable de spéculation au niveau des marchés de gros et des mandataires de fruits et légumes qui refusent de rejoindre leurs carrés après leur notification.

Soulignant l’importance des actions de sensibilisation aux mesures préventive en direction des commerçants, M. Rezig a fermement instruit les gérants à veiller à la désinfection périodiquement des espaces commerciaux.

Le ministre a conclu la réunion en ordonnant aux gérants d’encadrer les commerçants ambulants qui s’approvisionnent au niveau de ces marchés, affirmant que les services du Centre national du registre de commerce (CNRC) ont reçu des instructions de faciliter les opérations d’immatriculation au registre de commerce pour ce métier dans un délai ne dépassant pas les 24h.

APS