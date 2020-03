Coronavirus: Djerad inspecte à Blida un nouveau service de réanimation

Cette nouvelle unité de réanimation des personnes atteintes de coronavirus, qui devait initialement abriter un service ORL, dispose de 60 lits équipés d’appareils respiratoires modernes et prend en charge actuellement 26 malades.

A l'hôpital Frantz Fanon qui accueille plusieurs cas confirmés de nouveau coronavirus, M. Djerad a observé une minute de silence à la mémoire des victimes de cette pandémie.

Mettant en avant les efforts considérables que ne cessent de déployer les équipes médicales pour la prise en charge des malades, le Premier ministre a rendu hommage à l'ambulancier de l'hôpital de Boufarik, décédé de ce virus en accomplissant son devoir professionnel, ainsi qu'au Pr. Si Ahmed, décédé ce matin

Accompagné du ministre de l'Intérieur et des Collectivités locales, Kamel Beldjoud et de celui de la Santé, de la Population et de la Réf orme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid, le Premier ministre a en outre salué l'esprit de patriotisme et le professionnalisme dont font preuve tous les éléments du corps médical, public et privé, "pilier de notre système sanitaire"."Je vous affirme, sans exagération aucune, que vous êtes à l'avant-garde de la défense et la véritable armée du système de santé dans notre pays", a-t-il lancé à l'adresse de ces professionnels de la santé. La wilaya de Blida enregistre le plus grand nombre de cas confirmés au Covid-19.

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune avait décrété le confinement total, pour une durée de dix jours, pour la wilaya de Blida pour limiter la propagation du virus dans cette wilaya.

