Covid-19/Djerad de Blida : "Nous ne laisserons aucun Algérien sans assistance"

Djerad a rappelé, dans ce cadre, la mise en place de mécanismes de solidarité avec des démembrements locaux, pour répondre aux besoins des familles confinées et prendre en charge les travailleurs journaliers, qui ne peuvent du fait du confinement percevoir des revenus.

"La conjugaison de nos efforts et notre union, nous permettra de faire face à cette crise sanitaire", a-t-il ajoutéAdmettant l’existence d" une crise sanitaire", M. Djerad a rassuré les citoyens quant à l'absence "d’une quelconque crise alimentaire ou d’approvisionnement", assurant que le Gouvernement avait pris "toutes les dispositions en vue d’assurer un approvisionnement permanant et suffisant des marchés en différents produits agricoles et alimentaires".

Rassurant encore les citoyens, M. Djerad a indiqué que l’Algérie "est, Dieu merci, à l’abri de toute pénurie de denrées alimentaires. De même pour nos moyens de production qui pourront répondre aux besoins alimentaires à long-terme".

L'Etat a prouvé qu'il était en mesure de garantir la disponibilité des produits alimentaires à tous les citoyens, a souligné le Premier ministre.

APS