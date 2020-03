Sahara occidental : Aucun cas du coronavirus dans les camps de réfugiés et les territoires libérés

«Sur la base des informations sanitaires reçues des différentes formations sanitaires des camps de réfugiés sahraouis et des zones libérées, nous annonçons que l'état de santé est stable, grâce à Dieu, jusqu'à présent il n'y a pas eu d'enregistrement de cas suspect ou infecté Covid 19», a précisé la Commission dans un communiqué.

Par conséquent, «la Commission nationale pour la prévention du Coronavirus demande à tous les citoyens de rester chez eux et de s'engager à prendre des mesures préventives, en particulier en ce qui concerne la prévention de la circulation des personnes, l'évitement des visites familiales et en accordant une attention particulière à l'hygiène personnelle, domestique et environnementale», a ajouté la Commission sahraouie.

Face à l'évolution rapide de la pandémie de Coronavirus (COVID-19) et à la crise sanitaire sans précédent dans le monde, le gouvernement sahraoui avait annoncé une série de mesures afin de faire face à cette situation préoccupante pour tous les pays du monde.

Concernant les territoires sahraouis libérés, le gouvernement a souligné que la Commission, en coordination avec les différentes régions militaires, appelle toutes les populations résidant dans les zones libérées à respecter les mesures et à rester dans leur lieu de résidence. «L'entrée ou la sortie des différentes communes est annulée jusqu'à nouvel ordre», a précisé le gouvernement sahraoui.

Les mesures annoncées par le gouvernement sahraoui indiquent également «l'annulation de tous les événements prévus et la fermeture des lieux publics pour éviter le surpeuplement des citoyens. Le transit entre les différentes wilayas est restreint».

«Toute la population est invitée à se conformer aux recommandations émises par le ministère de la Santé publique pour éviter les infections. Prendre soin de l'hygiène personnelle, éviter les contacts physiques, garder la distance recommandée et éviter les réunions sont des mesures fondamentales», a indiqué le gouvernement sahraoui dans un communiqué publié, jeudi dernier.

