Journée de la Terre : Les Palestiniens face à la colonisation et au Covid-19

Le ministère palestinien des Affaires étrangères et des expatriés a dénoncé la poursuite de l’exploitation par l’occupation israélienne et ses colons de la conjoncture actuelle liée à la propagation du nouveau et la lutte engagée contre la pandémie pour «mettre en œuvre de nombreux projets de colonisation expansionniste aux dépens du territoire de l'Etat de Palestine, tout en méprisant la légitimité internationale et ses résolutions».

La diplomatie palestinienne a condamné avec «la plus grande fermeté», les agressions menées par les colons et l'occupant contre les citoyens dans la vallée du Jourdain et le déracinement de 300 oliviers au sud de Beitlehem, qualifiant ces actes de «guerre ouverte» pour annexer cette région, et lui imposer la loi israélienne. Le ministère palestinien a tenu Israël, pour responsable de ces attaques, ajoutant que l'administration américaine sous la direction de Donald Trump «est également responsable des projets expansionnistes coloniaux par son parti-pris avec l’occupant».

L'Etat de Palestine a, à la même occasion, appelé également à la protection internationale du peuple palestinien contre les attaques des forces militaires israéliennes et les colons, condamnant les agressions contre ses terres, ses biens et des lieux Saints, menées «sous la protection et le soutien des forces d'occupation», et «significativement intensifiées depuis le début de ce mois, faisant plusieurs victimes et des dégâts matériels». Les responsables palestiniens ont dénoncé aussi, la démolition d’installations et de maisons dans des territoires palestiniens occupés, dont la vallée du Jourdain, comme a été le cas pour une clinique à l’est de Tubas, malgré le besoin urgent de structures médicales et de services médicaux qu'elles fournit, à la lumière de la propagation de la pandémie de coronavirus qui a infecté 104 Palestiniens.

«Si la propagation de l'épidémie de nouveau coronavirus, n'a pas dissuadé l’occupant de mettre un terme à ses violations et crimes contre les Palestiniens, c'est nécessairement une autre preuve de la propagation de l'épidémie d'occupation, de colonisation, de racisme et de fascisme...», a dénoncé la diplomatie palestinienne, interpellant l'Organisation mondiale de la santé (OMS), les organes internationaux des droits de l'homme, la Cour pénale internationale et le Conseil international de sécurité, «pour l’accélération de l’assistance et la protection de notre peuple contre ces épidémies». Le bureau national de la défense pour la terre et la résistance à la colonisation relevant de l’Organisation de Libération de la Palestine (OLP), a, pour sa part, indiqué que l’occupation israélienne a présenté un plan colonial au détriment de terres agricoles palestiniennes, visant à élargir la colonie illégale d’Efrat au sud et à l’ouest de Beitlehem, profitant du confinement des Palestiniens et de l’état d’urgence sanitaire. D’autre part, des Palestiniens sont isolés dans certaines localités et quartiers situés derrière le mur de l’apartheid, selon le rapport, comme Barta et Al-Jeib, au nord-ouest d’Al-Qods occupée qui manque de centres de santé.

Entre temps, les bulldozers israéliens poursuivent leurs avancées sur des terres pour élargir leurs colonies illégales, dont celle de Shvut Rachel, construite sur des terres palestiniennes au sud de Naplouse, alors qu’aujourd’hui, plus de 600.000 Israéliens vivent dans des colonies exclusivement juives à Al-Qods Est et en Cisjordanie occupés.