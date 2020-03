Dans la LUCARNE : Ce sera Tokyo-2021 !

C'est même l'arrêt total, une situation indépendante de la volonté des uns et des autres. Les grands événements ont été reporté par les instances internationales. Les Jeux olympiques sont les seuls à avoir lieu à la date fixée, c'est à dire du 24 juillet au 9 août 2020. Malgré les tentatives de certaines fédérations, notamment américaines comme celle de la natation mais aussi d'autres fédération pour les faire reporter, Thomas Bach, le président du CIO et les organisateurs japonais, ont tenu bon. Cela n'a duré qu'un temps du fait que les fédérations internationales n'ont pas lâcher leur pression. Parmi les réfractaires on trouve le Comité olympique algérien qui a demandé lui aussi le report. Après une longue réflexion et un long moment d'attente, le CIO et les Nippons ont fini par abdiquer. C'est une décision douloureuse mais ils ne pouvaient pas faire autrement. Ils savent bien que la fête préparée avec minutie n'aura pas lieu cette année. Elle est différée à 2021. Ce report est très dur du moment que de grosses sommes d'argent ont été investies, mais perdues aussi, à l’image des sponsors comme Coca-Cola et d'autres marques. Et ils savent pas comment les récupérer. Donc c'est un report qui va coûter beaucoup d'argent aussi bien aux organisateurs que aux sponsors. Pour les sportifs, c’est une grande déception du fait qu'ils se sont bien préparés pour afficher leurs noms sur les tablettes d'or des J.O. C'est aussi le cas des athlètes algériens qui doivent attendre une année supplémentaire.

Le Corona virus a eu raison de tout le monde...

Hamid Gharbi