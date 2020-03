Cela représente environ 43% de la population mondiale, évaluée par l'ONU à 7,79 milliards de personnes en 2020. La province chinoise du Hubei et sa capitale Wuhan, berceaux de la pandémie, ont été les premières à se confiner fin janvier. Au moment où ces territoires se rouvrent progressivement au monde après deux mois d'isolement, leurs mesures de confinement ont fait tache d'huile dans le monde au cours des dernières semaines. Plus de 500 millions de personnes étaient concernées le 18 mars, plus d'un milliard le 23 mars, plus de deux milliards le 24 mars et plus de trois milliards le 25 mars.

Ce dimanche, ce sont au moins 3,381 milliards de personnes, dans au moins 78 pays et territoires, qui sont appelées à rester chez elles. La plupart — au moins 2,45 milliards d'habitants dans 42 pays et territoires — font l'objet d'un ordre de confinement obligatoire.