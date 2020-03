Pr Fourar : « 57 nouveaux cas et 2 nouveaux décès »

"Les cas de décès ont été enregistrés dans les wilayas de Tizi-Ouzou et Aïn Defla. Le premier, un homme âgé de 75 ans établi en France, tandis que le deuxième est un homme âgé de 64 ans qui était en contact avec un ressortissant italien", a précisé le Pr. Fourar lors d'un point de presse, ajoutant que "les 511 cas sont répartis à travers 36 wilayas, dont 220 à Blida, ce qui représente 43% de l'ensemble des cas". Il a ajouté que les cas de décès ont été enregistrés à travers 12 wilayas, dont 65% au niveau de quatre wilayas (Blida, Alger, Tizi Ouzou et Constantine). Le même responsable a ajouté que sur les 511 cas confirmés au coronavirus, figurent 278 de sexe masculin et 233 de sexe féminin, relevant que le nombre des personnes guéries reste inchangé (31 cas). Le Pr Fourar a indiqué que 81% des cas positifs ont été enregistrés à travers neuf wilayas (Blida, Alger, Tizi Ouzou, Constantine, Oran, Tipasa, Médéa, Bejaia, Sétif et Tlemcen). Le même responsable a tenu, en outre, à réitérer la nécessité pour les citoyens de "respecter les recommandations des spécialistes s'agissant des règles d'hygiène personnelle et environnementale ainsi que des conditions de confinement sanitaire, afin d'éviter toute contagion au coronavirus".