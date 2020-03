Constantine : Confection de 20.000 masques et 2.000 tenues de protection «Le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière a adopté une nouvelle méthode dans l'organisation des résultats relatifs au Covid-19 entre le département

L’initiative qui vient en application des instructions du ministère de tutelle préconisant la contribution du secteur à la lutte contre la pandémie du Covid-19 est menée conjointement avec les deux directions de l’industrie et du tourisme qui assurent la fourniture de la matière première pour ces produits paramédicaux cousus dans le respect des normes sanitaires et de sécurité pour leurs usagers, a précisé Mme Zenati à l’APS. Trois ateliers du CFPA, un pour la couture des masques, le deuxième pour la couture des tenues et le troisième pour l’aseptisation et l’emballage, sont mobilisés pour l’opération, a assuré Mme Zenati qui a souligné qu’une équipe de 25 enseignants du secteur participent à cette initiative.

La distribution de ces masques et tenues sera assurée par la cellule installée au niveau du cabinet du wali pour suivre la situation liée au coronavirus, selon la directrice de wilaya de la formation et de l’enseignement professionnels, qui a affirmé la disponibilité du secteur à fournir davantage de ces produits paramédicaux de protection.

Une fois l'échantillon d'analyses déposé par l'établissement concerné au niveau de l'IPA, le Dr. Hamadi procède à la création, sur internet, d'un dossier concernant les cas suspects avant de l'envoyer à l'IPA qui transmet à son tour les résultats des cas déposés à son niveau au ministère et à l'EPH en un temps beaucoup plus court, comparé à la durée de ce processus lors de l'apparition des premiers cas, a-t-elle expliqué. Selon la même responsable, cette nouvelle plateforme adoptée par le ministère devra assurer une meilleure utilisation des moyens et une optimisation du temps et de l'effort des compétences qui veillent à la gestion de cette opération au niveau de tous les établissements hospitaliers notamment dans ces circonstances difficiles». Cette opération sera généralisée au niveau des différentes annexes de l'Institut Pasteur, entrée en service récemment à Oran, Tizi Ouzou, Constantine et Ouargla.

Pour rappel, Le directeur de l’IPA, Fawzi Derrar a affirmé que 3.000 échantillons suspectés porteurs du coronavirus avaient été analysés par l'Institut jusqu'au vendredi 27 mars à travers le territoire national, dont 409 cas positifs ont été enregistrés.