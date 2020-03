Résultats des analyses : Transmis par internet aux EPH

«Le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière a adopté une nouvelle méthode dans l'organisation des résultats relatifs au Covid-19 entre le département ministériel, l'IPA et les deux EPH (Boufarik et El-Kettar) et ce dans l'objectif d'optimiser le temps et l'effort des fonctionnaires du secteur et des patients», a fait savoir, samedi dernier dans une déclaration à l'APS, le Dr. Samia Hamadi de la Direction de la prévention au ministère de la Santé.

Une fois l'échantillon d'analyses déposé par l'établissement concerné au niveau de l'IPA, le Dr. Hamadi procède à la création, sur internet, d'un dossier concernant les cas suspects avant de l'envoyer à l'IPA qui transmet à son tour les résultats des cas déposés à son niveau au ministère et à l'EPH en un temps beaucoup plus court, comparé à la durée de ce processus lors de l'apparition des premiers cas, a-t-elle expliqué. Selon la même responsable, cette nouvelle plateforme adoptée par le ministère devra assurer une meilleure utilisation des moyens et une optimisation du temps et de l'effort des compétences qui veillent à la gestion de cette opération au niveau de tous les établissements hospitaliers notamment dans ces circonstances difficiles». Cette opération sera généralisée au niveau des différentes annexes de l'Institut Pasteur, entrée en service récemment à Oran, Tizi Ouzou, Constantine et Ouargla.

Pour rappel, Le directeur de l’IPA, Fawzi Derrar a affirmé que 3.000 échantillons suspectés porteurs du coronavirus avaient été analysés par l'Institut jusqu'au vendredi 27 mars à travers le territoire national, dont 409 cas positifs ont été enregistrés.