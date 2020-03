Pr Benbahmad, ministre délégué à l'Industrie pharmaceutique : « Nous ne sommes pas dans le catastrophisme »

Près de 320.000 boîtes de médicaments à base d'hydroxychloroquine seront disponibles d'ici quelques jours dans le cadre du protocole de soin des patients atteints par le coronavirus, a indiqué hier à Alger le ministre délégué, Lotfi Benbahmed.

S'exprimer à la Radio, il affirme que d'autres protocoles sont étudiés «pour ne pas hypothéquer les chances de nos malades». #«Nous sommes l'un des premiers pays au monde à avoir mobilisé les stocks d'hydroxydechloroquine», a déclaré M. Benbahmad, affirmant que c'est un produit fabriqué localement. 130.000 boîtes étaient déjà disponibles sur le marché et avec la mise en place d'un plan d'importation de 190.000 boîtes, dans les jours qui viennent, cette quantité permettra de prendre en charge plus de 320.000 malades.

Le ministre explique que plusieurs pays ont généralisé ce protocole médical «qui a donné des résultats probants d'où la généralisation des dispositions avec les fabricants locaux pour l'importation des matières premières et éventuellement d'autres quantités de ce produit.

Il affirme que «nous sommes attentifs à tout ce qui se fait ailleurs et nous prenons en parallèle toutes les dispositions nécessaires pour assurer les stocks des médicaments qui pourraient être utiles dans cette bataille contre le coronavirus». Il fait savoir qu'outre l'hydroxychloroquine, il y a trois ou quatre molécules qui pourraient intéresser les scientifiques à travers le monde. S'agissant de la disponibilité de produits désinfectants et de masques de protection, particulièrement ceux destinés aux personnels traitant, le ministre précise que les ruptures de stocks sont récurrentes dans les moments de crise. Pour le gel désinfectant, il explique que «le problème réside dans la matière première à savoir l'alcool mais que le problème est réglé. En faisant le constat d'une utilisation abusive des bavettes de protection, le ministre rappelle que 12 millions de masques étaient disponibles il y a deux semaines seulement et signale qu'elles sont destinées prioritairement aux praticiens de la santé.

Il a précisé que le Covid-19 est un virus importé et que ce qui protège ce n'est pas le port des masques mais le confinement et le respect de la distanciation sociale.

Il assure que quatre fabricants sont en train de produire 50.000 unités quotidiennement et ajoute que 8 millions de masques sont actuellement disponibles au niveau des hôpitaux et 5 millions seront importés pour répondre aux besoins des citoyens. De plus, le même responsable a fait savoir que le pays pourra atteindre prochainement une disponibilité de 100 millions de masques.

Il a cependant précisé qu'il s'agit de masques anti-projection destinés principalement aux personnels soignants, ainsi qu'aux personnes contaminées afin de ne pas transmettre le virus à leurs proches. Le ministère de la Santé a réquisitionné l'ensemble des stocks de chloroquine, y compris ceux détenus par les pharmacies afin d'en réserver l'usage exclusif aux services hospitaliers.

Interrogé sur l'absence des médicaments à base d'hydroxychloroquine dans les pharmacies, M. Benbahmed a estimé que la mise à disposition de ce médicament dans les officines aurait provoqué un achat massif par les citoyens rendant ce médicament indisponible pour les malades atteints par le coronavirus. Il a également insisté sur la nécessité de voir ce médicament prescrit par un médecin, le médicament ne se délivrant qu'en milieu hospitalier pour l'instant.

En outre, M. Benbahmed a souligné que «le président de la République a donné des orientations très claires» pour que l'ensemble des moyens de l'Algérie soient focalisés pour pouvoir répondre aux besoins des citoyens dans la lutte contre le coronavirus, ajoutant «qu'il n'y a ni limite matérielle ni limite financière qui ont été posées». «Sur instruction du président de la République, l'ensemble des moyens et l'ensemble des ministères sont mobilisés pour mener cette guerre contre le coronavirus», a-t-il assuré. Benbahmad assure être en contact avec les fabricants pour pouvoir disposer de nouveaux tests. Il fait état de la présence de trois laboratoires possédant les technologies et équipements nécessaires et que ceux-ci vont être rejoints incessamment par sept autres. Le ministre a expliqué que tous les décès enregistrés étaient dus à des facteurs de comorbidité et qu'actuellement peu de malades arrivent au stade de réanimation. «Nous ne sommes pas dans le catastrophisme», a-t-il conclu.

Tahar Kaïdi