Association des Oulémas musulmans : Don de 30 lits médicalisés au CHU Frantz-Fanon

«Après consultation avec la cellule de suivi du ministère de la Santé, sise au CHU Frantz-Fanon et détermination des besoins médicaux de l’établissement, nous avons fait don de 30 lits médicalisés entièrement équipés (respirateurs, oxymétres, tables de chevet)», a indiqué à l’APS, M. Rezig. Le même don a, également, englobé 1.200 vêtements médicaux de protection à usage unique (tabliers, bavoirs, calots et charlotte), en plus de 24.000 litres de liquide désinfectant. M. Rezig a signalé l’acquisition de ces aides grâce à des dons de bienfaiteurs (entreprises et particuliers), d’une valeur d’un milliard de centimes, a-t-il précisé. L’association des Oulémas musulmans algériens a, par ailleurs, procédé à la distribution de 300.000 litres de liquide désinfectant aux communes d’Alger, pour être utilisé dans le nettoyage et désinfection des rues. Le responsable a lancé un appel à tous les Algériens en vue de soutenir toutes les initiatives de solidarité et à s’entraider, tant au niveau de la wilaya de Blida que de toutes les autres wilayas qui en expriment le besoin.