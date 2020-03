Mme Saida Benhabilès, présidente du CRA : «L’élan de solidarité est extraordinaire»

Propos recueillis

El Moudjahid : Quelles sont les principales actions mises en œuvre par le CRA ?

Mme Saida Benhabilès : Le Croissant-Rouge algérien dispose suffisamment d’expérience pour faire face à toute forme de catastrophe. L’élan extraordinaire de solidarité, né de l’engagement très manifeste des Algériens à lutter ensemble contre le coronavirus, renforce la crédibilité de notre institution humanitaire. Notre action sur le terrain est prise en charge par des bénévoles au nombre de 20.000, répartis sur le territoire national. Ils ont tous été formés préalablement y compris au sujet des mesures de précaution contre le coronavirus. Ces mesures sont prises en concertation avec les organismes humanitaires chinois en janvier dernier, soit avant l’apparition du Covid-19 en Algérie. Face à cette pandémie, l’action du CRA comprend essentiellement deux volets.

Le premier porte sur la vulgarisation des dispositions préventives à travers des compagnes de sensibilisation permanentes et efficaces. Le second concerne les aides humanitaires en tous genres en faveur des démunis. Nous concentrons la quasi-majorité de nos activités au profit des couches défavorisées et des zones reculées dépourvues de moyens de protection contre le virus et exposées au manque de denrées alimentaires qui sont tout aussi indispensables pour l’immunité de l’individu.

Pour revenir à l’élan extraordinaire de solidarité, pourriez-vous être plus précise à ce propos ?

Il s’agit d’une dynamique à dimension nationale, soutenue par toutes les composantes de la société et les institutions du pays, sans oublier la communauté algérienne établie à l’étranger et la Chambre algérienne de commerce et d’investissement basée en France qui est disposée à apporter sa contribution. A l’intérieur du pays, des entreprises publiques et privées, des organisations patronales, des grands industriels, des commerçants et la société civile y contribuent.

Les comités de quartier sont nombreux à rejoindre les rangs de nos bénévoles où l’on compte différentes catégories professionnelles y compris des médecins et des juristes. La mobilisation de donateurs de produits alimentaires, équipements médicaux et produits chirurgicaux est aussi très significative.

A Mostaganem, un groupe industriel a équipé l’hôpital d’une quantité considérable de respirateurs de réanimation, et il a fait don d’un autre lot pour le CRA au bénéfice d’autres régions touchées par la pandémie. L’objectif premier du CRA est la vulgarisation de la culture de la solidarité en se réappropriant nos valeurs ancestrales.

Je demande à tous les Algériens épris de leur pays et solidaires avec leurs concitoyens de faire barrage aux agissements d’une minorité qui exploite les réseaux sociaux pour critiquer ou encore remettre en cause les efforts intenses consentis par l’Etat et ses institutions dans la lutte contre le coronavirus. Je rappelle aux auteurs de ces agissements nuisibles que le moment n’est pas à la haine, mais plutôt à la solidarité et à la coordination citoyenne pour triompher contre une épidémie qui a fait des ravages partout dans le monde.

Selon beaucoup, il s’agit pourtant d’une lutte globale et coordonnée à tous les niveaux ; quel est votre avis à ce propos ?

Je salue les efforts du président de la République et du Premier ministre pour leur engagement dans la lutte contre la pandémie et pour la préservation de la santé du citoyen, en prenant des décisions audacieuses et appropriées dans une conjoncture économique difficile. Face à la pandémie, l’Etat mène une bataille sur plusieurs fronts dans une atmosphère empreinte de beaucoup d’humanisme et de solidarité. A cet égard, les bénévoles et les cadres dirigeants du CRA ont relevé beaucoup de délicatesse dans les messages d’encouragement et de reconnaissance adressés par le président de la République aux citoyens, au corps médical et à tous ceux qui luttent contre le Covid 19.

