SEAAL : Suspension des coupures pour non paiement

L’entreprise a appelé à la responsabilité de tous en consommant l’eau de manière raisonnable en évitant le gaspillage. «Nous vous recommandons de vérifier régulièrement votre consommation d’eau potable à partir de votre compteur et de nous envoyer le relevé sur l’application Wakalati», rapporte la société.

SEAAL a déployé un plan de continuité de ses activités jusqu’au 4 avril prochain, centré sur les priorités liées à l’alimentation en eau potable et au traitement des eaux usées. Pour limiter le risque de propagation de la maladie et protéger ses clients ainsi que ses salariés, l’entreprise a procédé à la fermeture de 29 agences clientèle.

L’entreprise maintient opérationnel son centre d’appels téléphoniques et 11 agences clientèle sur Alger et Tipasa. SEAAL invite ses clients à télécharger l’application Wakalati sur Smartphone, disponible sur son site web ou sur Play Store.

Les identifiants sont indiqués en haut de la facture. «Grâce à Wakalati, on peut déposer le relevé de compteur, payer la facture en ligne via la carte CIB ou Eddahabia, consulter, télécharger et dématérialiser la facture, suivre la consommation, visualiser et modifier les données personnelles ou encore accéder à toutes les informations inhérentes à la distribution de l’eau (qualité, travaux en cours…)», explique la même source.

Le 10 mars dernier, l’entreprise a mis en place une cellule de crise qui avait pour mission principale d’élaborer le plan de continuité des activités consistant à passer en revue l’ensemble des points sensibles qui nécessitent d’être sécurisés en cas de crise majeure.

Le plan a permis de définir l’organisation de travail à déployer en cas de crise et de confinement sur une période de 30 jours renouvelable, d’identifier les équipes et le personnel opérationnel à mobiliser ainsi que les moyens matériels et logistiques associés.

Il s'agit aussi d’identifier les activités et le personnel qui continuera à travailler depuis son domicile (télétravail) tout en mettant en place les outils et logiciels informatiques nécessaires. Il y a lieu également d’identifier le personnel qui devra être sécurisé en priorité : personnes atteintes de maladies chroniques et femmes élevant des enfants.

Enfin, il a été également question de renforcer le dispositif d’hygiène interne des locaux et autres sites opérationnels via la désinfection.

Sami Kaïdi