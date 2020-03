Confinement total à Blida : Disponibilité de bonbonnes de gaz au niveau de trois stations de carburant

La réouverture de ces stations de carburant est dictée par l’absence de points de vente de bonbonnes de gaz dans la commune de Blida, à l’exception de ces stations qui ont été fermées au titre des mesures décidées par les autorités de la wilaya pour mettre un frein à la propagation du Covid-19, a indiqué à l’APS Mohamed Salim.

Selon le responsable, le district Naftal de Blida a relevé une hausse de 20% dans ses ventes de bonbonnes de gaz, depuis le début d’application de la mesure de confinement imposée à la wilaya. «Depuis la réouverture de ces stations, hier samedi, nous avons enregistré la vente de 11.000 bonbonnes de gaz butane», a-t-il ajouté, assurant que le «stock de la wilaya en la matière peut lui garantir une autosuffisance pour 15 jours».

«Toutes les bonbonnes de gaz sont systématiquement soumises à une opération de désinfection et de décontamination, de façon quotidienne, au titre des mesures préventives visant à protéger les citoyens de ce virus», a, encore, affirmé le même responsable, soulignant que la mesure est appliquée au niveau de toutes les structures de l’entreprise.

Sur un autre plan, M. Mohamed Salim s’est félicité de la visite surprise effectuée, hier samedi dans la wilaya, par le ministre de l’Energie, Mohamed Arkab, qui était accompagné du DG de Sonatrach et de responsables de l’entreprise Naftal, pour s’enquérir de la disponibilité des produits énergétiques et de l’application des mesures de sécurité et de prévention visant à protéger les employés. «Cette visite a relevé le moral des employés, ceci d’autant plus que le ministre leur a promis un message de félicitations pour leurs efforts et sacrifices, en vue de garantir la continuité du service public», a-t-il précisé.

Pour rappel, le district carburant GPL relevant de l’entreprise Naftal -Blida a procédé en guise de mesure exceptionnelle, pour faire face au confinement imposé à la wilaya, à l’ouverture d’une page face- book visant à faciliter l’approvisionnement des citoyens en bonbonnes de gaz butane.

L’entreprise se charge, à ce titre, de l’acheminement des bonbonnes de gaz jusqu’aux domiciles des citoyens qui en expriment la demande, afin d’éviter leur déplacement vers les points de vente, qui demeurent ouverts, en cette conjoncture sanitaire difficile traversée par la wilaya.

Des numéros de téléphone, le 025.30.00.05 et le 25.30.06.08 sont mis à la disposition des présidents des communes et des quartiers pour introduire leurs demandes en la matière, est-il signalé.