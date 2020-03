Espaces d'approvisionnement en produits alimentaires : Le grand rush

Même si le gouvernement annonce régulièrement qu’il n’y aura pas de pénurie, les Algériens ont été nombreux à se précipiter aux supermarchés et aux magasins d’alimentation générale et même les espaces de vente d'AGRODIV afin de constituer des stocks. Dans ce contexte, il faut faire preuve de responsabilité, de civisme et surtout de solidarité.

D'ailleurs, de nombreux corps de métiers dans les banques, la Poste, la Gendarmerie, la Protection civile et le corps soignant ont maintenu leur activité. C'est aussi le cas des services de nettoyage dont les agents doivent redoubler de vigilance en s'équipant de moyens de protection contre les risques d’infection et de contamination.

«Je ne demande pas d’arrêter le travail mais simplement des mesures de protection», témoigne l’un d’entre eux. Et d’ajouter : «J’ai une famille, et je ne veux pas être un vecteur de contamination.» Il précise qu’il travaille sans aucune protection, ni gants, ni masque, ni gel hydro-alcoolique.

Il ne faut pas jeter les bavettes, les paires de gants, les bouteilles de gel hydro-alcoolique, les mouchoirs, les lingettes dans les rues pour minimiser le risque.

Kafia Ait Allouache