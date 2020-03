Recouvrement des créances : Les banques face à l’immobilisme procédural

Cette situation, précise-t-il, «ne concourt pas à améliorer l’actif de la banque et à réduire le niveau des créances douteuses». Pour l’universitaire, cet immobilisme procédural «n’a fait qu’accroître la résurgence des créances compromises dans le portefeuille des banques, et plus particulièrement celles du secteur public». Une partie des créances douteuses est détenue actuellement «sur le secteur privé, ce qui dénote de la faiblesse des emprunteurs, qu’il soit public ou privé, aggravant davantage le risque de crise systémique du secteur bancaire et de l’économie toute entière». Qualifiant la détermination du poids des créances compromises des banques de «quasiment difficile», M. Imoudache dira que cette inertie qui caractérise les procédures au niveau des banques et des instances juridictionnelles, «ne concourent pas dans le sens à permettre à la banque de récupérer sa créance». Une situation qui impose, selon l’universitaire, «une refonte globale, et ce, à tous les niveaux, y compris la réforme du système judiciaire, afin d’améliorer le recouvrement des créances des banques et réduire sensiblement le niveau ces créances non-performantes en souffrance dans leurs portefeuilles». Dans son analyse, l’enseignant à l’EHEC précise que «toutes les banques ne donnent pas d’importance aux structures recouvrement et contentieux». Cette marginalisation, explique M. Imoudache, trouve son explication dans «le manque de culture au sein de la banque et qui touche tous les niveaux de la hiérarchie». Relevant les dysfonctionnements exogènes à la banque, l’universitaire cite, entre autres, les difficultés liées aux garanties. Explicite, il dira que la couverture de créances bancaires par l’hypothèque se heurte à d’énormes difficultés et à une incohérence dans la transcription des lois judiciaires et réglementaires, qui sont souvent confuses, voire contradictoires donnent lieu à des interprétations variées. S’ajoute «l’utilisation de biens immobiliers comme supports de garantie financière qui se heurte très souvent à l’obstacle de l’insuffisance de preuves formelles de la propriété des biens ou de leur enregistrement dans les fichiers de la conservation foncière. «Face aux contradictions des textes concernant l’hypothèque légale et l’hypothèque judiciaire et le ballottage qui s’en suivra auprès des instances judiciaires pour trancher la question, et l’absence de titre de propriété, ces derniers ne font qu’exacerber le contentieux entre la banque et le client et qui pourra prendre des années avant de connaître une issue», analyse M. Imoudache. Rappelons que les créances sont de l’ordre de 4.500 milliards de DA et la direction générale des Impôts projette de recouvrer en 2020 près de 150 milliards de dinars après avoir entamé un assainissement, en dépit de la persistance des dysfonctionnements et des déséquilibres dans la structure de l’impôt.

Fouad Irnatene