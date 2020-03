Législatives au Mali : Un scrutin à fort enjeu

Les électeurs doivent renouveler les 147 sièges du Parlement en deux tours, le second aura lieu le 19 avril. Un des enjeux est tout simplement que le scrutin puisse se tenir partout, alors qu'une large partie du territoire est en proie à des violences quasi quotidiennes. Les quelque 200.000 déplacés que compte le pays ne pourront en tout cas pas voter, car «aucun dispositif n'a été établi», selon un responsable du ministère de l'Administration territoriale, Amini Belko Maïga. Le mandat de l'Assemblée issue des élections de 2013, qui avaient octroyé une majorité substantielle au président Ibrahim Boubacar Keïta, était censé s'achever fin 2018. Mais les élections ont été repoussées à différentes reprises en raison de la dégradation de la sécurité et des querelles politiques. Les attaques terroristes, les violences intercommunautaires, le brigandage et les trafics continuent, malgré la présence des éléments de la force Barkhane, et des forces régionales et de l'ONU.

Le leader de l'opposition, Soumaïla Cissé, a été enlevé ces derniers jours par des inconnus armés alors qu'il faisait campagne dans son fief électoral de Niafounké, près de Tombouctou (nord). Il est «vraisemblablement» aux mains de terroristes se revendiquant du prédicateur peul Amadou Koufa, qui dirige l'une des branches de la principale alliance terroriste du Sahel affiliée à Al-Qaïda, selon un élu du centre du pays et une source sécuritaire.

M. Cissé, 70 ans, et les six membres de sa délégation enlevés en même temps que lui «ont probablement changé de zone et sont loin du lieu du rapt», selon la source sécuritaire.

N’empêche que son parti a appelé à une «participation massive» afin de sortir «encore plus grandi de cette épreuve», alors que plusieurs autres formations d'opposition souhaitaient un report de l'élection. La campagne n'a pas suscité beaucoup d'engouement. Elle a été encore plus ralentie par les mesures sanitaires dictées par la pandémie et l'interdiction des rassemblements. Pourtant, les enjeux sont importants. Pour les experts, il s'agit de faire enfin progresser l'application de l'Accord de paix d'Alger qui a été signé en 2015 entre les autorités et les groupes armés indépendantistes, notamment touareg, qui avaient pris les armes en 2012. Il ne concerne pas les groupes terroristes. Mais sa mise en œuvre est considérée comme un facteur essentiel d'une sortie de crise. L’accord prévoit plus de décentralisation via une réforme constitutionnelle. Certains opposants estiment que la réforme ne peut être adoptée par l'Assemblée actuelle car celle-ci est jugée par beaucoup «légale mais plus légitime».

M. T. et agences