Saisie de plus de 800 kg de kif traité à Alger et à l'Ouest (MDN)

Plus de 800 kg de kif traité ont été saisis par des détachements de l’ANP en 24h .Le ministère de la Défense Nationale (MDN) a souligné Dimanche , que ces opérations menées ces dernières 24h et qui ont abouti à la saisie d'une quantité totale de kif traité s'élevant à 896,235 kilogrammes « dénotent de la vigilance et de la ferme détermination des unités de l'ANP et des différents services de sécurité à lutter contre le fléau du narcotrafic dans notre pays et contre toutes les formes de la criminalité, et ce en sus des efforts fournis dans la lutte contre la propagation de la pandémie du Covid-19 ».

PUBLIE LE : 29-03-2020 | 13:30