Sonelgaz : Un plan de prévention

«A l'apparition des premiers signes d'alerte mondiale sur la pandémie à laquelle fait face toute la planète, Sonelgaz a anticipé par des mesures de sauvegarde visant à faire face au nouveau virus covid-19, d'autres mesures décidées par les pouvoirs publics dans le décret exécutif n° 20-69 du 21 mars 2020, ont été adoptées par le Groupe Sonelgaz», note la même source.

A ce titre, un comité de crise a été installé sous la présidence du PDG du groupe, auquel sont associés l'ensemble des filiales.

Lors des premières réunions de ce comité tenues en date des 15 et 23 mars, 28 recommandations ont été prises dans un premier temps, selon le communiqué. Il s'agit notamment de réduire les effectifs sur les lieux de travail, en conformité avec les recommandations de la médecine de travail SMT et de la direction exécutive du capital humain DCH Groupe, en libérant le personnel dont l'état de santé est jugé vulnérable au contact humain, le personnel féminin ayant à charge de jeunes enfants, ainsi que le personnel dont la fonction ne constitue pas une priorité à l'heure actuelle.

Ainsi, plus de 50% des effectifs se sont vu signifier leur démobilisation en absence exceptionnelle, précise la même source.

Sonelgaz a décidé également la fermeture de tous les établissements de restauration collectifs à l'instar des cantines, avec des mesures spécifiques dans les bases-vie. En outre, il a été décidé d'encourager le télétravail pour le personnel libéré et de privilégier les visio-conférences pour les réunions de coordination ou toute autre réunion nécessaire.

Le comité de crise a recommandé aussi d'identifier le personnel et les fonctions primordiales devant garantir l'exploitation du système électrique et gazier, d'élaborer des plans d'exploitation, dans la production, le transport du gaz et de l'électricité et la distribution, d'élaborer par chaque société un plan d'urgence dans le cas d'une propagation massive, en veillant sur une continuité de service. Pour assurer le suivi de l'évolution de la situation, il a été décidé d'installer une cellule de crise au niveau de chaque société, et de coordonner avec les walis pour pallier à toute déficience et pouvoir répondre en cas de réquisition. Concernant les agences commerciales, les horaires de travail ont été fixés de 8h à 14h, selon le communiqué.

Par ailleurs, Sonelgaz a mis à la disposition de son collectif les outils de protection (masque, gants, gel...) et veille au nettoyage systématique des espaces avec la multiplication des actions de sensibilisation, souligne le communiqué.

Pour rappel, Sonelgaz est composé de 16 sociétés directement pilotées par le groupe, de 18 sociétés en participation avec ses filiales et de 10 sociétés en participation avec des tiers.

Le groupe Sonelgaz est considéré comme l'un des plus gros employeurs du paysage industriel, avec 91.218 agents à la fin 2018.