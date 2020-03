Sécurité nationale, économique et sanitaire : Tous les services de sécurité mobilisés

Outre les missions quotidiennes, les policiers et gendarmes assurent la surveillance du dispositif sécuritaire de confinement.

Un autre défi : assurer la sécurité alimentaire et sanitaire et lutter contre la spéculation et la contrebande en ces moments de crise, propices aux trafiquants et aux spéculateurs. Pour y faire, les dispositifs sécuritaires ont été consolidés et adaptés au mode opératoire des contrebandiers. Au niveau des frontières, la vigilance est de mise. Les mesures prises par le haut commandement de l’ANP ont été renforcées et mises à jour pour déjouer toute tentative d’infiltration criminelle ou terroriste mais, également, mettre en échec des tentatives de contrebande et de narcotrafic. La vigilance des éléments de l’ANP, conscients de leur mission en cette période difficile que traverse le pays, a permis de mettre la main sur trois narcotrafiquants et la saisie de 125,5 kg de kif traité à Naâma et à Ain Defla, lors d’une opération combinée avec les services des douanes, a indiqué hier, le MDN, dans un communiqué .

D’autres opérations réussies ont été menées à l’extrême Sud du pays, dans le cadre de la lutte contre la contrebande. Selon la même source, 32 tonnes de denrées alimentaires ont été saisies à bord de 5 véhicules et 2 camions interceptés par des détachements de l’ANP à Tamanrasset, Adrar et Tindouf. Lors de ces opérations, neuf contrebandiers ont été arrêtés.

Une quantité de 1000 litres de l’huile de table destinée à la contrebande, a été également saisie. Les détachements de l’ANP ont mis «un coup d’arrêt» à plusieurs pratiques frauduleuses au niveau des frontières.

Police et gendarmerie, en première ligne contre les atteintes

Pour la GN, un plan d’action a été adopté pour une lutte efficace de la spéculation. «Il consiste en l’organisation des descentes aux entrepôts de stock illégal de produits alimentaires sur la base de renseignement efficient et l’intensification du contrôle routier dans les barrages», a-t-on appris auprès la GN. «Des milliers de tonnes de produits avariés destinés à la consommation ont été saisis à travers le territoire national par les unités de la Gendarmerie. Cela s’inscrit dans nos missions de protection de la santé publique notamment dans le contexte actuel caractérisé par une crise sanitaire», a ajouté notre source .Les éléments de la Sûreté nationale et de la Gendarmerie nationale sont fortement redéployés, particulièrement à Blida et à Alger et les autres wilayas concernées par le confinement partiel ou total, pour faire respecter les mesures annoncées par le président de la République pour limiter la propagation du coronavirus, a-t-on constaté sur place. Vu que la disponibilité des produits à large consommation est devenue un enjeu de santé publique, les services de la GN ont intensifié le contrôle des dépôts de stockage, des supérettes et des autres locaux commerciaux. Les policiers sont également mobilisés pour la lutte contre la criminalité urbaine.. Plusieurs tentatives de vols de véhicules et d’agressions, ont été enregistrées et déjouées grâce aux patrouilles mobiles de la police qui sillonnent les quartiers, notamment en matinée et après l’entrée en vigueur du couvre-feu . Sur instruction du DGSN, une campagne de contrôle économique, a été lancée depuis plusieurs jours, au niveau national. «Elle vise les entrepôts et les marchés dans les différentes régions du pays. Elle a été ordonnée par le DGSN, dans le cadre de la lutte contre la spéculation et du contrôle des prix», a-t-on appris à la DSP (Direction de la Sécurité Publique). Les résultats réalisés, notamment à l’occasion d’une action opérationnelle, font état d’une professionnalisation des différents services de sécurité.

Neila Benrahal