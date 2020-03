Dr Najet Guemmadi, pneumologue à l’EPH Ali-Mendjeli de Constantine : «Il faut un confinement total»

El Moudjahid : Le gouvernement a étendu le confinement partiel à neuf wilayas ; que pensez-vous de ces mesures de prévention?

Dr Najet Guemmadi : C’est nécessaire, et je suis pour le confinement total de ces villes. On a beau alerter sur le danger de cette pandémie, malheureusement, certaines personnes ne respectent pas suffisamment les consignes préventives, telle l’obligation de garder une distance d’au moins un mètre entre elles. Il s'agit aussi d’éviter tout regroupement, sans oublier le port de bavettes et de gants. Il faut désinfecter les pièces de monnaie, vu que, selon des centres spécialisés dans le contrôle des maladies infectieuses, tels le CDC et le FDI, le virus se fixe dessus pour une durée de 5 jours. Sa transmission rapide est tout aussi avérée. Il faut donc généraliser le confinement total, car il vaut mieux prévenir que… mourir. Je conseille tous mes concitoyens de rester à la maison, c’est le seul moyen d’éviter cette pandémie. Le personnel de santé manque de moyens pour une protection à grande échelle. J’invite plus particulièrement les malades chroniques à éviter de se rendre aux établissements hospitaliers et sanitaires publics et privés et de privilégier la téléconsultation pour poursuivre leur traitement.

La décentralisation du dépistage est une option retenue par le Comité scientifique chargé de la lutte contre le Covid 19 ; y a-t-il, selon vous, d’autres pistes à explorer pour endiguer la pandémie ?

Pour le dépistage, il faut avouer que même les pays les plus développés ne peuvent l’assurer de manière massive et systématique à cause du manque de kits de prélèvement. Il serait plus judicieux de privilégier la prévention en recourant notamment à des interrogatoires minutieux dans l’environnement des cas suspectés. Nous savons que la transmission est autochtone et, en cas de forte suspicion, on peut aussi utiliser le scanner thoracique pour la recherche d’une hypertrophie inflammatoire pulmonaire. Cela d’autant plus que s’agissant du dépistage, la fiabilité des tests n’est pas totalement garantie. Il y a de faux tests positifs et de faux tests négatifs, et c’est pour cela que l’interrogatoire du scanner devient nécessaire. Dans ce genre de situation, le scanner thoracique low dose offre une fiabilité à hauteur de 90 % contre 59 % pour le test.

Face au Covid 19, l’immunité de l’individu constitue un bouclier ; que faut-il faire pour la consolider ?

Simplement en ayant un mode de vie sain qui améliorera le fonctionnement de notre corps : manger beaucoup de légumes et fruits, bouillons chauds et pimentés, boire au moins 2 litres d'eau par jour, éviter de fumer et rester actif à la maison et faire des exercices chaque jour, à domicile, pendant 45 minutes à une heure. Le Covid 19 peut provoquer des symptômes légers à sévères. Les signes les plus courants comprennent la fièvre, la toux et l'essoufflement. D’autres symptômes peuvent être observés : gorge irritée, anosmie sans obstruction avec perte de goût, céphalées, courbatures, écoulement nasal, frissons et ainsi qu’une fatigue intense.

Quel est votre avis sur l’utilisation de la chloroquine comme thérapie de traitement ?

Les médicaments à base d'hydroxychloroquine comme le Plaquénil pourront être prescrits par certains établissements de santé pour le traitement du Covid 19 en association avec l’azithromycine. Ce protocole doit être utilisé en milieu hospitalier et sur la base d’un bilan complet, surtout cardiaque. Ce protocole est utilisé dans plusieurs pays tels que la Chine, l’Arabie saoudite et la France où le professeur Didier Raoult l’a utilisé sur 80 patients hospitalisés, sur lesquels il a été observé une amélioration clinique sur un nombre de 78. Les deux autres, un malade de 86 ans, décédé, et un autre de 70 ans toujours maintenu en unité de soins intensifs.

Qu’en est-il de vos conditions de travail en ce moment ?

Nous travaillons au sein d’un service multidisciplinaire et nous ne disposons même pas d’un bureau pour les médecins. On a aménagé une salle de consultation du Covid 19 avec des médecins généralistes et nous intervenons à tour de rôle, et selon la disponibilité des moyens de protection. Une autre salle est dédiée aux urgences pour consultation de grippe, et c’est là que je suis très souvent sollicitée en tant que spécialiste. Sauf que je ne peux pas intervenir tout le temps, car je ne dispose que d’une seule bavette par jour. Je suis vigilante, je me protège tout en assumant mes obligations professionnelles. Que Dieu nous protège et protège notre patrie.

Propos recueillis par

Karim Aoudia