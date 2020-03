Mascara : Campagne de désinfection

Notons que des campagnes de désinfestation sont quotidiennement menées au centre ville pour faire face à la pandémie de coronavirus, des camions de la commune en compagnie de ceux de la sûreté nationale, de la protection civile sont mobilisés pour désinfecter les ruelles de Mascara, et à partir de dix heures, les colonnes mobiles de la Protection civile se sont éparpillées à travers l’ensemble des artères de la ville de Mascara avec gyrophares allumés et sirènes, ce qui a mis les citoyens qui se trouvaient dans la ville dans un état de peur, une sorte de psychose qui les oblige à rejoindre dans l’immédiat leurs domiciles. En effet, certains se trouvaient sur la place publique pour assouvir leur curiosité et connaître les infos de la ville, mais l’appel des éléments de la protection civile les a fait revenir à la raison, ce à quoi s’ajoutent certaines rumeurs qui annoncent des cas imaginaires ici et là. Au moment où les gens vivent dans la peur, l’angoisse et la crainte d’être contaminés un jour, il y en a qui prennent la chose à la légère et ne veulent pas changer leurs habitudes. Si les cafés et lieux de rassemblements sont fermés, ceux-ci se permettent de se rassembler sur la place publique. Durant la soirée, les services de sécurité sont intervenus pour inviter ce beau monde à regagner leur domicile pour se protéger contre toute éventuelle contamination. Le problème se pose de nos jours au niveau du transport, les fonctionnaires qui habitent dans les environs du chef-lieu de la wilaya rencontrent un grand problème pour rejoindre les lieux de travail, certains sont indispensables comme le secteur de la santé et autres. Le minimum devra être assuré pour les gens fonctionnaires avec des consignes strictes de protection, soit masques et gants et désinfection du bus qui les transporte. Les actions caritatives et de bénévolat se multiplient dans cette action de solidarité agissante, des denrées alimentaires de large consommation sont distribuées aux habitants des zones d’ombre dans les zones enclavées par le biais des associations.

Un élan de solidarité sans précédent, des réflexions spontanées d’entraide

De nombreuses entreprises mais également des âmes bienfaitrices ont décidé de contribuer pour la gestion de la pandémie de Coronavirus. La chambre de l’agriculture de la wilaya de Mascara et le Croissant-Rouge algérien actent leur solidarité et apportent également leur contribution. En droite ligne de cet élan de solidarité, pour faire face ensemble aux effets de la pandémie qui sévit dans le monde. Aujourd’hui, de nombreux citoyens s'engagent pour leurs proches, les habitants de leur quartier, et même pour des inconnus. «Démarches positives et donner aux gens une motivation supplémentaire pour s'engager les uns envers les autres», déclare S., activiste du mouvement associatif et bénévole. «La crise du coronavirus nous affecte tous, tant sur le plan personnel que sur le plan du travail, économique et social. Beaucoup d’entre nous se montrent solidaires et veulent aider les autres. De belles actions d’aide spontanées apparaissent en nombre», renchérit-il.

A. Ghomchi