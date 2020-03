Association nationale des échanges entre jeunes : Le bénévolat contre le virus

C’est le parcours de Salim Himene, 25 ans, responsable de la cellule de secourisme de l’Association nationale des échanges entre jeunes (ANEJ). «Initialement, je suis moniteur en secourisme et cadre de secours en situation d’exception engagé au sein de cette association depuis 2016», dira-t-il. Il explique s’être engagé dans ce formidable travail de bénévolat car la situation actuelle ne peut nous laisser indifférents, d’autant que le domaine de la santé dans notre pays souffre de plusieurs manquements: «Par conséquent, nous avons décidé de mettre la main à la pâte pour protéger le personnel médical qui est seul à pouvoir faire face à la propagation de cette dangereuse maladie car sans lui, nous perdrons assurément cette guerre.» S’agissant des actions entreprises, elles consistent essentiellement en la désinfection des services hospitaliers. «Nous sommes en train de désinfecter les services de médecine légale de l’hôpital Mustapha-Pacha. Nous effectuons cela de façon quotidienne. Nous désinfectons et stérilisons également les services des urgences, de réanimation, de médecine interne et celui d’hépatologie.

Nous commençons quotidiennement à 10h pour finir à 18h, la nuit une autre équipe reprend à partir de 21h pour se concentrer sur les urgences. Je tiens à préciser que l’on travaille en parallèle avec une société privée spécialisée dans la stérilisation en milieu hospitalier et qui intervient à titre gracieux. Aujourd’hui, nous avons ouvert un atelier à Birkhadem qui devrait produire, chaque jour, des lisières en silicone pour protéger le personnel soignant. Nous comptons en produire plus de 6.000 pour la première tranche, la seconde variera en fonction de la matière première disponible. Nous sommes également à la recherche d’un autre atelier pour pouvoir produire 40.000 bavettes. Les moyens sont-ils au rendez-vous?

«C’est notre association qui a payé le matériel et nous avons reçu plusieurs dons. Nous utilisons des produits hospitaliers spécifiques à la lutte contre ce virus. Cependant, les appareils peuvent s’abimer rapidement car étant extrêmement fragiles, ce qui complique un peu les choses», a-t-il précisé.

Salim explique que l’équipe est composée de 15 membres travaillant en alternance. «Nous sommes en train de former une autre équipe à Tipasa pour pouvoir étendre notre action à cette wilaya.»

Les équipes disent cependant rencontrer des difficultés, notamment le soir en raison du couvre-feu à Alger, il est parfois difficile d’obtenir un laisser-passer, mais ces difficultés sont en passe d’être levées.

«Le conseil que je donne est que les citoyens restent chez eux pour éviter un désastre. C’est par l’organisation de tous et la discipline que l’on pourra combattre ce virus. Je mets également à profit cette opportunité pour appeler aux dons pour pouvoir développer, encore et encore, nos actions.»

Sami Kaïdi