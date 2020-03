Protection du personnel médical et des malades : Vaste opération de désinfection des hôpitaux de la Capitale

Selon le chargé de communication à la DPC d’Alger, le lieutenant Khaled Benkhalfallah, cette opération a été initiée par la Protection civile en coordination avec l’Association nationale des vétérinaires algériens et l’Association nationale des paramédicaux. «La DPC a engagé des moyens humains et matériels dans ces opérations, qui s’inscrivent dans la lutte contre l’épidémie de coronavirus et la protection et la prévention du personnel médical et des malades, alors que les deux partenaires ont contribué avec des produits de désinfection», a-t-il soutenu. L’officier a indiqué que ces opérations vont s’étendre au CHU Mustapha-Pacha, l’hôpital de Kouba et Zemirli à El Harrach.

De son côté, le président de la SAMA (Société algérienne des auxiliaires médicaux), Sadek Aberkane, a assuré qu’il s’agit de l’utilisation d’un désinfectant hautement efficace pour la décontamination de tout l’environnement médical pour la santé publique. La présidente de l’Association nationale des vétérinaires privés, Assia Boukefa, a rappelé, pour sa part, la désinfection des hôpitaux de Blida. «Nous visons des zones à hauts risques», indique-t-il, soulignant que les zones les plus atteintes par les maladies restent les salles d’attente et les salles de consultation.

Neila Benrahal