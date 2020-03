Illizi : Initiative estudiantine au profit des familles à faibles revenus

Initiée par l’association estudiantine et culturelle locale «Aghanib» (plumes), sous le signe de «Dans l’épreuve, montrons nous solidaires», l’opération, enclenchée depuis Djanet, a vu la distribution au premier jour de plus de 70 colis de solidarité (denrées alimentaires et produits détergents) aux familles de travailleurs à faible revenu journalier, affectées par le confinement et l’arrêt temporaire de certaines activités professionnelles, a-t-on expliqué.

Cette action de solidarité vise à contribuer à la couverture de leurs besoins en produits de consommation de base et à les soutenir en cette conjoncture difficile, a indiqué le président de l’association, Bendouma Arafat Yamine-Essalem.

Dans ce cadre, une cellule de crise a été mise en place au niveau de l’association et regroupe, outre ses membres, des étudiants universitaires et des bénévoles, afin de recenser les familles nécessiteuses et les catégories sociales vulnérables, affectées matériellement en cette période exceptionnelle, a-t-il ajouté.

Un appel est lancé, à ce titre, aux personnes désireuses de contribuer à la campagne de solidarité, à travers des dons de diverses natures, pour étendre l’opération et cibler un plus grand nombre de familles de différentes zones enclavées de la wilaya, a poursuivi M. Bendouma en signalant que l’initiative reste ouverte jusqu’à la fin de la période de confinement préventif, et ce en fonction des moyens de l’association et des dons collectés.

En parallèle, l’association organise des campagnes de prévention, via support électronique et réseaux sociaux, pour sensibiliser le public aux risques de propagation du nouveau coronavirus et ancrer l’esprit de solidarité et d’entraide sociale en ces moments sensibles.