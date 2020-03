Université de M’sila : De zéro papier à l’enseignement numérique

Elle a atteint l'objectif zéro papier dans la gestion des rapports avec les étudiants, les enseignants ou la tutelle.

Les notes d’information et l’emploi du temps ne seront plus affichés sur des tableaux, elles seront communiquées grâce aux nouvelles technologies de l’information et les rapports seront adressés de la même manière.

La plate-forme a nécessité des mois de travail et le personnel n’a pas trouvé de difficultés à se conformer aux nouvelles réalités créées par les mesures de confinement provoquées par le Coronavirus.

Après avoir lancé une campagne pour sensibiliser les membres de la famille universitaire : étudiants, enseignants et agents sur les dangers de la maladie et des moyens à mobiliser pour la prévenir, les responsables se sont conformés aux obligations de confinement. Même si M’sila ne fait pas partie des régions concernées, l’université compte plusieurs membres venant des autres wilayas du pays.

Pour ne pas perturber le cursus des étudiants, les responsables ont lancé des cours numériques ce qui permet de préserver les acquis scientifiques et se préparer à la reprise des cours.

Le recteur Kamel Baddari, rappelle que l'université a mis le numérique au cœur de son action. Lancée en octobre 2018, la stratégie traduit les deux grandes ambitions de renforcer l’attractivité de la structure grâce à une pédagogie rénovée et parvenir à une plus grande ouverture sur le milieu socio-économique tout en favorisant la réussite des étudiants.

Le recteur indique que la formation et la sensibilisation sont menées par des enseignants et un personnel de soutien pédagogique pour cerner et consigner les mécanismes d’une stratégie ayant pour finalité le passage à l'ère du numérique et le développement des TIC dans les pratiques pédagogiques.

Kamel Baddari note que l’université a mis en œuvre tous les moyens logistiques et humains pour la diffuser les cours en ligne sous forme de supports modular object-oriented dynamic learningenvironmentet du support audiovisuel ou massive open online course.

Cette dernière plate-forme numérique connue sous l’abréviation d’Edxest mise en place pour héberger des activités pédagogiques scénarisées contenant des cours directifs, des vidéos, des quizz, des exercices et des forums, affirme le Pr Baddari. Le vice-recteur chargé des relations extérieures et de la communication, le Dr Hachemi Ben Oudah revient sur ces supports pour souligner la modernisation de l’enseignement à l’université dans un mouvement innovant et porteur d’une pédagogie active qui implique un investissement dans la culture du numérique à l’instar de ce qui se fait dans les plus grandes universités du monde.

Développer la recherche

«Avec ces pratiques, notre université s’est appropriée des technologies de l’information et de la communication dans le but, d’une part, d’atténuer l’effet de massification des effectifs et d’autre part de diversifier et d’enrichir les formations», a-t-il ajouté.

De son côté, M. Kamel Eddine Heraghmi, directeur du numérique, précise que l’apprentissage se fait en ligne et les étudiants disposant d’un tutorat d’accompagnement à distance. L’université compte à travers le numérique créer des formations plus centrées sur le travail entre apprenants, soit le travail collectif.

Pour les enseignants, ces outil d’enseignement innovateur doivent être intégrés à des dispositifs en présentiel. Cette offre en ligne est gratuite et l’université dispense un apprentissage à distance par MOOC et MOODLE accessible à un nombre illimité de participants en Algérie et au monde.

L’université Mohamed-Boudiaf de Msila qui a créée en 1985 et compte plus de 36.000 étudiants, 1.500 enseignants et 1.265 personnels techniques et administratifs. La structure encourage la recherche scientifique se mettant en harmonie avec les défis de la mondialisation et a développé des projets derecherche dans différentsdomaines comme les mathématiques, les sciences physiques, la biologie et l’informatique.

Elle dispose actuellement de 36 laboratoires de recherche ce qui lui permet aussi d’être à l’écoute des besoins des partenaires socio-économiques.

L'établissement qui a débuté à sa création, par l'ouverture d'un institut d'enseignement en mécanique, compte actuellement neuf facultés et deux instituts spécialisés dans la technologie, les sciences, les mathématiques, l’informatique, le droit, les sciences politiques, les sciences économiques, les lettres et langues, les sciences humaines et sociales, la gestion des techniques urbaines et les activités physiques et sportives.

Parmi ces laboratoires de recherche, on peut citer ceux de l'apprentissage et le contrôle moteur, d'analyse fonctionnelle et géométrie des espaceset d'analyse des signaux et des systèmes. L’université qui a organisé récemment une rencontre sur les start-up dispose d'une maison de l’entrepreunariat et d’un incubateur technologique.

Fouad Daoud