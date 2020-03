Syndicats du secteur de l'éducation : L’éventualité d'une année blanche écartée

Comment assurer dès lors la continuité de l’enseignement en cas de confinement ? Quelles en seront les solutions envisagées ?

Messaoud Amraoui, membre de l'Union nationale des personnels de l'éducation de la formation (UNPF), est confiant. «L'hypothèse d'une année blanche n'est pas envisageable, pour la simple raison que les élèves de tous les paliers ont déjà comptabilisé deux trimestres ce qui veut dire que calendrier scolaire annoncé au début de l'année est respecté», dit-il.

S'agissant d'un retard éventuel au troisième trimestre, en cas de prolongement des vacances, le syndicaliste précise que «la priorité en ce moment est à la préservation de la santé publique et celle des élèves et du personnel». Il affirme qu'avec l'appui du personnel, «toutes les dispositions pédagogiques et organisationnelles seront prises pour rattraper le retard causé par la fermeture des établissements à travers la mise en œuvre de méthodes pédagogiques adaptées à ce genre de situations en septembre prochain».

«Les enseignants procèdent au début de l'année scolaire à la programmation des séances de révision générale pour les matières fondamentales afin d'évaluer les aptitudes des élèves et proposer la méthodologie valable pour la mise à niveau», dit-il.

Suggérant des modules de soutien pour ceux qui auront pris du retard, M. Amraoui explique que pour les élèves inscrits en 5e année, notamment le transfert au niveau supérieur sera basé sur la moyenne du premier et deuxième semestre. «Ils seront dispensés des épreuves en cas de d'une évolution sérieuse de l'épidémie», ajoute M. Amraoui, invitant le personnel au strict respect des mesures de prévention.

Abondant dans le même ordre d'idées, Zoubir Rouina, président du Conseil des enseignants des lycées d'Algérie (CLA) écarte l'hypothèse d'une année blanche et affirme que le ministère de l'Education nationale a prévu des dispositifs pour assurer la continuité pédagogique malgré les fermetures d’établissements décidés auparavant.

Il admet que les retards enregistrés en troisième trimestre pourraient influer sur le parcours de l'apprenant au niveau supérieur, en particulier dans les matières qui nécessitent des explications en classes et les travaux pratiques pour consacrer les objectifs contenus dans les programmes d’enseignement aux différents niveaux.

Concernant la reprise des cours prévue pour la semaine prochaine, le président de CLA indique que cela dépend du pic de l’épidémie».

Le CLA et l'UNPEF soulignent que le plus important est de circonscrire l'épidémie. M. Rouina note que les autorités réfléchissent à la mise en place de dispositifs technologiques pour favoriser l'enseignement à distance et il insiste sur l'engagement des élèves et de leurs parents. Et d'expliquer que «la technologie est là mais que l'éducation repose sur le bon vouloir des élèves et parents».

S'agissant des épreuves du baccalauréat, M. Rouina explique que si les vacances seront prolongées, il devrait être reporté à septembre prochain.

Le président du CLA explique que le baccalauréat va forcément connaître certaines évolutions en raison de la situation liée au Covid-19 et ce, par rapport à la date de l'examen ou au contenu des épreuves.

Les enseignants et les parents doivent coordonner les efforts pour venir en aide aux élèves les plus en difficulté, notamment ceux des classes d’examen et que l'objectif est de garantir les révisions», a-t-il suggéré.

Tahar Kaïdi