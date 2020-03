SETIF : Un formidable élan de solidarité

Plusieurs opérateurs économiques n’ont pas hésité à mettre la main à la poche et faire don de quantités importantes de produits alimentaires, semoule, huile, pâtes alimentaires et autres, préférant garder l’anonymat mais faire unanimement état de leur disponibilité à répondre aux nécessités de cette conjoncture au moment ou la nation «la besoin de tous ses enfants» comme le souligne le responsable du groupe Agro Film qui a également procédé à la mise en place d’un atelier sur lequel travaillent 11 femmes pour la confection de bavettes. «Nous avons ramené le produit normalisé et un stérilisateur pour fabriquer 2.000 unités/jour pour l’hôpital. Nous pensons arriver au double de cette quantité, souligne l’initiateur d’une telle action. la faculté de médecine de l’université Ferhat-Abbas continue de son côté de fabriquer du gel hydro-alcoolique et double même la cadence après avoir reçu à la grande satisfaction 12.000 bouteilles à poussoir pour le conditionnement. Des gestes d’autant plus rassurants qu’ils associent d’anciens étudiants de cette université installés à leur compte aujourd’hui. Sur un autre front, les 15 minoteries tournent à un rythme de production de 4.500 qx/jour de semoule avec vente directe au consommateur et un programme qui permet déjà d’approvisionner 47 communes. Au moment ou une association a entamé la distribution de 1.000 couffins de denrées alimentaires dans la commune de Sétif et que d’autres se déploient dans les zones montagneuses. «C’est un formidable élan de solidarité», souligne le wali. F. Zoghbi