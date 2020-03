Oran : les oranais se préparent au confinement

Les chefs de familles ont pris d’assaut les épiceries et superettes en ignorant les consignes de prévention.

Les rues commençaient à se vider dès 14h au centre-ville, Es Sedikkia, Bir El Djir, El Othmania et El Manzah Canastel. Dans les quartiers populaires, les commerces de produits d’alimentation générale et de fruits et légumes étaient submergés.

Dans les pharmacies, l’affluence est aussi importante et les achats concernent toutes sortes de médicaments et produits pharmaceutiques et parapharmaceutiques. Certaines personnes ignoraient que la wilaya était concernée par le confinement partiel entre 19h et 7h. «C’est la pharmacienne qui vient de me l’apprendre car je lui ai dit que je revenais chercher ma carte Chifa le soir. A vrai dire, nous sommes bousculés et dépassés par le flux d’informations quotidiennes au sujet de cette pandémie. On a du mal à distinguer la rumeur de la vraie information», dit un citoyen. D’autres semblent en manque d'explications sur les mesures du confinement. «Nous allons voir comment cela va être appliqué et on va s’adapter», dit un étudiant.

Amel Saher