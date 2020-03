COMMENTAIRE : Le défi de la vie

Jamais, en effet, nous n’avons été aussi proches de ceux qui œuvrent sans relâche, nuit et jour pour endiguer ce fléau, sauver des vies et faire que dans cette chaine de l’espoir ,la victoire ne soit jamais loin de leur volonté, leur compétence et leur détermination à relever un autre défi, celui de la vie. Le Président de la République a rendu un vibrant hommage à ces hommes et ces femmes, usant d’un ton franc et sincère, de paroles du cœur, fier de ce formidable engagement du corps médical et de toutes les composantes du secteur de la santé pour leur dévouement exemplaire. L’hommage du Président Tebboune, garant de la santé des Algeriens, a conquis aussi les cœurs de tous ces citoyens, de générations diverses qui savent faire preuve d’unité et de solidarité dans de tels moments et, d’un maillon à l’autre resserrer les liens de la fraternité et s’attacher encore plus aux valeurs de l’islam pour surmonter cette épreuve et aller vers un destin meilleur.

La chaîne de la solidarité qui s’est subitement imposée dans nos villes et nos campagnes est une des spécificités du peuple de Novembre.

Elle a encore une fois montré combien était fort en eux l’amour de leur patrie, ici et au-delà des mers, ces Algériens que l’éloignement n’aura jamais autant rapproché. Puisse Dieu faire que la victoire soit proche.

F. Zoghbi