Aïn Defla : Le confinement permet de renouer avec la chaleur familiale

Tout en reconnaissant que l’avènement de la pandémie a chamboulé de manière radicale leur vie quotidienne, ils ont souligné l’importance de ne pas céder à la panique, relevant qu’en cette conjoncture exceptionnelle, le séjour à la maison doit être mis à profit pour consolider les liens familiaux. Pour Abderrezak, employé aux impôts mis en congé spécial dans le cadre des mesures prises pour contrer la propagation du Coronavirus, le fait de rester à la maison lui permet de passer plus de temps avec les enfants, relevant que cet état de fait permet de rompre avec la morosité engendrée par l’avènement de la pandémie.

«J’ai expliqué aux enfants qu’ils ne pouvaient pas sortir dehors car ils risquaient de contracter une maladie particulièrement dangereuse laquelle affecterait leur santé et les empêcherait de s’adonner à leurs jeux favoris», a-t-il expliqué, avouant que l’exercice était loin de constituer une sinécure, l’obligeant à recourir à «toute une gymnastique» pour répondre à des questions souvent déroutantes. Partant du postulat selon lequel les enfants sont perméables à tout ce qui se passe autour d’eux, il a avoué faire de son mieux pour garder son sang-froid et ne pas paraître tourmenté par le flux des informations «pas toujours rassurantes» déversées par les médias au sujet de la pandémie. «Il est vraiment difficile de rester de marbre devant un phénomène qui, sous d’autres cieux, a fait des milliers de victimes, mais il ne faut absolument pas que les enfants à l’imagination galopante en ressentent les effets car leur comportement risque de changer», a-t-il conseillé. Notant qu’il faut se résigner à accepter le fait accompli en composant avec la donnée imposée par l’avènement de la redoutable épidémie, Faïza, enseignante dans un établissement du cycle moyen du chef-lieu de wilaya, s’emploie à mettre à profit son temps pour tenter de déstresser ses enfants et leur inculquer les bonnes habitudes. «Alors que les enfants pensaient pouvoir prendre des vacances et aller jouer comme bon leur semble, ne voilà-t-il pas qu’ils ont été stoppés net dans leur élan par l’avènement de cette pandémie», a-t-elle fait remarquer.

Cette situation, qu’ils n’arrivent bien évidemment pas à comprendre, a engendré en eux déception et frustration, a-t-elle noté, invitant les parents à ne pas faire preuve de passivité devant cet état de fait et de tenter de trouver les solutions à même de contribuer à renforcer l’apaisement et la sérénité intra-muros. S’agissant des informations diffusées par les télévisions au sujet de la pandémie, elle affirme n’en rater presque rien en compagnie de son mari, se gardant, autant que faire se peut, de ne pas faire de commentaires afin, dit-elle, de ne pas susciter une curiosité exagérée de la part des enfants. Tout en observant que parler «constitue la meilleure thérapie susceptible d’évacuer le stress», Ahcène, rencontré dans une supérette au centre-ville de Aïn Defla, soutient que la conjoncture actuelle doit être mise à profit pour lancer des débats, avouant passer de longues heures au téléphone, discutant avec des membres de sa famille, amis et collègues de travail. «J’appelle ma fille habitant Blida et je tente de lui remonter le moral en ces temps particulièrement difficiles vécus par les habitants, lui rappelant que dès lors que les spécialistes affirment que la principale voie de contamination du Covid-19 est interhumaine, il est recommandé de suspendre, sauf en cas de nécessité, les sorties à l’extérieur afin d’éviter de croiser d’autres personnes», a-t-il souligné. Se félicitant que la population ait pris conscience des dangers encourus par la promiscuité laquelle constitue un vecteur de la propagation de la pandémie, ce retraité du secteur des banques a relevé l’importance de tirer profit de cette conjoncture à l’allure lugubre pour changer la vision selon laquelle l’Algérien est réfractaire à la discipline. «Compte tenu de considérations notamment d’ordre culturelles, force est de constater que les gens étaient au début quelque peu récalcitrants aux appels les invitant à rester chez eux, mais face aux flux des images épouvantables provenant notamment d’outre-mer, ils se sont vite ravisés, réalisant que prudence était mère de sûreté», a-t-il observé.

«Même la star de football du FC Barcelone, Messi, habitué pourtant aux grands espaces et aux promenades sans fin, a préféré se cantonner intra-muros pour se prémunir, lui et sa famille, du redoutable virus», s’est-il exclamé, soutenant, non sans humour, qu’en ces temps difficiles, l’expression «fuir comme la peste» doit être remplacée par «fuir comme le covid-19».