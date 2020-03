CRA: Distribution de denrées alimentaires dans plusieurs wilayas durant les dernières 48 heures

Cette opération qui intervient dans le cadre d'une stratégie "tracée par la cellule de veille, a englobé la distribution de denrées alimentaires dans plusieurs communes de la wilaya de Batna, la distribution de produits de désinfection dans plusieurs villages et communes de la wilaya de Bouira, et la distribution de sachets de lait et de la semoule au profit des familles dans la wilaya de Blida", a ajouté le communiqué.

Les opérations de distribution de denrées alimentaires et de produits désinfectants "se poursuit à travers les différentes willayas et communes", précise la même source qui a souligné que "le deuxième niveau d'intervention du CRA concerne des opérations de stérilisation et de désinfection des différents établissements et agglomérations à travers tout le territoire national grâce à la mobilisation des volontaires".

Le CRA a contribué également à la prise en charge de douze (12) familles algériennes, bloquées aux frontières algéro-libyennes dans la région de Deb Deb, outre la prise en charge des familles placées en confinement au niveau des frontières algéro-tunisiennes dans les willayas de Tébessa et Souk-Ahras.

Pour ce qui est de la distribution des masques aux différents associations et établissements, la même source a fait savoir que l'atelier de Médéa avait distribué plus de 22.000 masques jusqu'au 26 mars 2020.

Le CRA a distribué, durant les dernières 48 heures, 12.600 boites de lait dans la wilaya de Blida, a indiqué le CRA qui réitère son attachement à la mise en úuvre du plan stratégique pour une réponse active et efficace en cette crise que connaît le pays".

APS