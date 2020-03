Ministère de la Solidarité nationale : Des caravanes d’aides dans les régions reculées

Organisées avec le concours d'autres secteurs, ces caravanes verront la participation d’assistants sociaux, de médecins, de psychologues et des cellules de proximité, a indiqué mercredi dernier à Alger le directeur du mouvement associatif et de l’action humanitaire du ministère de la Solidarité nationale, Mohamed Charmat, précisant qu'elle sillonneront plusieurs wilayas du pays, notamment les régions reculées et isolées pour y distribuer des colis alimentaires et des équipements sanitaires au profit des catégories vulnérables et pauvres.

Ces caravanes «sensibiliseront les habitants de ces régions sur la dangerosité du Covid-19 et à la nécessité d'observer toutes les mesures préventives prises par les pouvoirs publics en vue de limiter la propagation de ce dangereux virus». Pour la wilaya de Blida où un confinement total est décrété, le même responsable a fait savoir que cette wilaya allait bénéficier, dans le cadre de ces caravanes de solidarité, d’un programme de solidarité exceptionnel qui portera sur la distribution des divers produits alimentaires aux habitants nécessiteux, appelant dans ce sens, la société civile, les bénévoles et les autorités locales à «participer en force à cette action humanitaire, tout en menant de larges activités de sensibilisation dans le but de stopper la propagation de cette pandémie». M. Charmat a également rappelé les instructions données récemment par le ministère à la Direction de l’action sociale et de la solidarité (DASS) de Blida, pour la distribution du stock alimentaire disponible au profit des catégories vulnérables et la désinfection de tous les centres spécialisés, notamment les Foyers pour personnes âgées et Diar Errahma. Les citoyens ont été invités à appeler au numéro vert (15-27) pour une réponse immédiate à leurs besoins par les services de la solidarité nationale en cette conjoncture difficile. Abordant, par ailleurs, toutes les autres mesures de solidarité prises par le secteur en vue de venir en aide aux catégories nécessiteuses en cette conjoncture délicate, le même responsable a indiqué qu’il sera procédé au «lancement d’une large campagne de sensibilisation, de désinfection et de stérilisation au niveau de tous les centres spécialisés, Diar Errahma, foyers pour personnes âgées, au niveau national, dont le coup d’envoi sera donné depuis Diar Errahma de Birkhadem à Alger. Le ministère a ordonné, selon M. Charmat, d’«anticiper le versement de l'Allocation Forfaitaire de Solidarité (AFS) dont bénéficie mensuellement la catégorie des handicapés, personnes âgées et des veuves, en vue d’éviter les contacts physiques au niveaux des bureaux de poste et la mise en place d’un programme de solidarité en coordination avec les secteurs de l’environnement et de la santé, les services locaux et les cellules de proximité, à travers lequel il sera procédé à la distribution de produits alimentaires aux habitants des zones éloignées tout en leur fournissant des aides sanitaires et prenant en charge l’aspect environnemental, en cette conjoncture sanitaire exceptionnelle que traverse le pays.