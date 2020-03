M. Arkab s'enquièrt de la disponibilité des produits pétroliers dans la wilaya de Blida

M. Arkab était accompagné d'une délégation du secteur de l'énergie, comprenant le Président Directeur Général de Sonatrach et les principaux dirigeants de NAFTAL.

Le ministre a entamé sa visite, en compagnie du wali de Blida, du P/APW et des autorités de la wilaya, par l'inspection du dépôt de Stockage de GPL de Benboulaid, où il a pu constater la disponibilité, en "quantités suffisantes", de ce produit, souligne le communiqué, précisant que le dépôt de Benboulaid peut assurer une autonomie de 12 jours.

Afin d'assurer un approvisionnement continu de toutes les localités de la wilaya en bouteilles de gaz/13 Kg, NAFTAL a augmenté le nombre de rotations de ses camions de distribution, ajoute le document.

Dans ce cadre, M. Arkab a procédé, au cours de sa visite, au lancement de l'opération de ravitaillement de plusieurs dépôts en butane avec

l'ouverture de points de vente supplémentaires afin de rapprocher le produit du citoyen et lui éviter, ainsi, des déplacement vers les stations-services.

S'agissant des carburants, le ministre a constaté la disponibilité de ces produits au niveau des principales stations-services de NAFTAL.

Il a également visité le dépôt carburant de Cheffa où il s'est enquis de la disponibilité des produits et des mesures de sécurité et de prévention

prises par l'entreprise pour préserver la santé du personnel et des usagers.

M. Arkab a salué, à cette occasion, tout le personnel pour son "engagement et son dévouement" afin d'assurer la continuité du service public et être aux côtés de ses concitoyens dans ces moments difficiles.

Enfin, le ministre a tenu à féliciter, au nom du Président de la République, les travailleuses et les travailleurs des entreprises du secteur de l'Energie, (Sonatrach, Naftal et Sonelgaz) pour tous les efforts qu'ils consentent, en collaboration avec les autorités locales, afin de répondre de manière régulière et continue aux besoins des citoyens.

