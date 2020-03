Dans la LUCARNE : Club ou association caritative

On ne joue plus et on ne s'entraîne plus collectivement, mais individuellement heureusement car il n'y a pas d'autres solutions. Face à cette situation catastrophique presque, on se débrouille comme on peut. Nos clubs ne veulent pas rester en retrait de la société. Face à la propagation du coronavirus chez nous, nos clubs sont en train de réagir dans le bon sens du terme en apportant leur contribution. En effet nos clubs d'élite et notamment ceux qui en ont les moyens, ont mis à profit leurs structures d'hébergement et de restauration et leurs transports aux besoins sanitaires afin d'augmenter les capacités d'accueil pour les éventuels malades, ce qui permettre d’augmenter la prise en charge des établissements sanitaires pour lutter efficacement contre cette pandémie.

Des clubs comme le CABBA, la JSK, l’O Médéa, le CSC et bien d'autres, sont parmi les premiers à se solidariser avec leurs concitoyens. Ils s'agit d'une belle attitude à louer d’ailleurs et d’autres clubs sont invités à les imiter dans la mesure du possible bien sûr. Tout ce qui a pu être dit concernant ces clubs doit être oublié aujourd’hui, eux les solidaires et les compatissants. Nos clubs méritent nos honneurs.

Hamid Gharbi