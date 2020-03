Mehdi Zeffane, arrière droit de l’EN : « Je suis ravi d’évoluer dans le championnat russe »

«Il est vrai que plusieurs étaient intéressés par mes services. Mais Samara est celui qui m’a montré l’intérêt le plus concret et c’est surtout celui qui a montré le plus de respect. Ce qui m’a convaincu de signer ici et j’en suis très content car tout se passe bien pour le moment», a souligné l’ancien joueur du Stade Rennais.

De retour d’Egypte l’été dernier, le champion d’Afrique n’a pas trouvé de club lors du mercato, il est resté éloigné de la compétition pendant six mois. Mehdi Zeffane dira : «J’étais ravi de cette signature et mes proches aussi. C’est une période qui m’a appris quand même pas mal de chose. Mais bien sûr, c’était un soulagement pour moi de signer avec un club et de pouvoir rejouer au football». Concernant le championnat russe, l’arrière droit de 27 ans se confie : «Il y a beaucoup de bons joueurs. C’est un très bon championnat, les stades sont magnifiques donc ça rend la chose agréable. Les gens ici adorent le foot, et je suis très heureux d’évoluer en Russie», s’est-il confié.

Mehdi Zeffane a fait savoir que chaque joueur de football qui ne parvient pas à trouver un club et qui s’arrête de pratiquer ce sport se remet en question, comme c’était son cas.

«J’ai la chance d’avoir eu Djamel Belmadi plusieurs fois au téléphone lors des six mois où je ne jouais pas. Il m’a soutenu et sa présence m’a été d’un grand réconfort. Ça m’a fait beaucoup de bien durant cette période, ça m’a aussi aidé à me maintenir». «Deux ou trois jours avant ma signature, je l’ai eu au téléphone pour le prévenir de ce qui se passait et de la direction que je prenais. Il m’a toujours soutenu, je sais que Djamel est un grand professionnel et qu’il regarde tout ce qui se passe dans la planète foot. Pour moi, c’était un soulagement de rejouer au football », a conclu l’arrière droit de l’équipe nationale.

Kader Bentounès