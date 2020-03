Économie mondiale : Désormais entrée en récession

Elle s'attend à une récession «assez profonde» en 2020, probablement pire que celle de 2009 qui avait suivi la crise financière. «Nous exhortons donc les pays à intensifier les mesures de confinement de manière agressive», a-t-elle dit lors d'une conférence de presse virtuelle. «Nous pouvons raccourcir la durée de cette crise», a-t-elle ajouté.

La patronne du FMI s'attend même à une reprise en 2021 à condition que les gouvernements prennent des mesures adéquates et «coordonnées». Elle a également souligné le grand besoin de financement pour les pays émergents, avançant le chiffre de 2.500 milliards de dollars : «C'est une estimation basse et conservatrice», a-t-elle prévenu.

Elle a par ailleurs délivré un satisfecit aux Etats-Unis qui sont sur le point de promulguer une loi pour apporter une aide de plus de 2.000 milliards de dollars aux ménages et aux entreprises du pays. «C'est une étape très bienvenue», a-t-elle réagi, soulignant la nécessité «d'amortir» le choc économique pour la plus grande économie du monde contrainte comme nombre de pays à faire cesser l'activité des petits commerces, confiner les populations et suspendre l'écrasante majorité des liaisons aériennes internationales.

«C'est très important pour le peuple américain. C'est aussi important pour le reste du monde, étant donné l'importance des Etats-Unis», a-t-elle ajouté.