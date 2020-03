Grand angle : Realpolitik

Le récent entretien téléphonique entre le président syrien et le prince héritier d’Abou Dhabi est- il le prélude à une nouvelle re-conception stratégique dans la région ?

En tous les cas, les derniers développements survenus sur le terrain laissent place aux analyses les plus farfelues non dénuées d’une dose de vérité. L’offensive de l’armée régulière syrienne dans la région d’Idleb, dernier bastion de la rébellion et autres groupes terroristes, a fait bouger les lignes particulièrement chez le voisin turc, qui voit d’un mauvais œil la présence des troupes de Damas près de ses frontières. Pour Ankara, les zones tampons constituent des lignes rouges dictées par ses calculs géostratégiques non négociables. L’envergure prise par la Turquie que ce soit en Syrie, en Libye ou dans le bassin méditerranéen n’est apparemment pas du goût de certains. Ainsi, c'est la première fois depuis le début du conflit que Bachar al-Assad et Mohammed ben Zayed al-Nahyane s'entretiennent. Officiellement, l'objet de cet appel était le Covid-19, selon l'agence officielle syrienne Sana, qui ajoute que le responsable émirati a assuré le président Assad de «l'appui des Emirats arabes unis au peuple syrien durant ces circonstances exceptionnelles». Le prince héritier d'Abou Dhabi a confirmé l'information, relayée également par l'agence officielle émiratie.

«J'ai discuté avec le président syrien (...) des derniers développements liés (à la maladie) Covid-19. Je l'ai assuré du soutien des Émirats arabes unis et de la volonté d'aider le peuple syrien», a-t-il écrit. «La solidarité humanitaire pendant les temps difficiles l'emporte sur toutes les considérations, et la Syrie et son peuple ne seront pas seuls», a ajouté le responsable émirati. Un rapprochement timide, mais bien plus qu’évident, d’autant que, pour rappel, après sept années de rupture diplomatique, les Emirats arabes unis ont rouvert leur ambassade à Damas en décembre 2018. Les changements de la donne sécuritaire et la quasi-disparition d’une opposition syrienne, trop absorbée par ses querelles de chapelle, ont remis en avant le poids des autorités de Damas dans la stabilité de la région mais surtout son rôle dans l’éventuel axe pour contrecarrer les desseins d’Ankara dans la région et au-delà. Ce qui peut être assimilé à une simple solidarité humanitaire véhicule également un retour vers la realpolitik qu’on ne peut éternellement occulter.

M. T.