CONJONCTURE : Consolider les fondements de l'économie

Aussi, ses effets négatifs sur la croissance risquent de s’aggraver davantage sous réserve d’une reprise des cours de l’or noir, dont le fléchissement s’est précipité à la faveur de la pandémie du coronavirus et son impact sur l’économie mondiale.

L'Algérie, qui s’est vue contrainte de réduire, une fois de plus, ses dépenses publiques et, de revoir à la baisse les affectations au chapitre de son budget de fonctionnement, dans le sillage des mesures décidées au titre de l’APLFC 2020, devra se préparer à faire face aux conséquences de cette rude épreuve.

Ces effets, tout le monde le sait, sont générés par l’amenuisement de ses revenus des hydrocarbures et, par conséquent, à travers la baisse de ses ressources extérieures, et en dernier lieu, en raison de la contraction de ses ressources et de l’affaiblissement de ses capacités de financement.

Les récentes préoccupations exprimées par le Président de la République, conséquemment aux retournements des cours du baril de brut ont, en effet, mis en avant les contraintes de financement de l’économie nationale dans la conjoncture actuelle. M. Abdelmadjid Tebboune a affirmé, à ce titre, la nécessité d’exploiter toutes les possibilités, notamment le recours au financement bancaire. Dans cette optique, la Banque d'Algérie a pris l’initiative d’abaisser le taux directeur et le taux de réserve obligatoire pour justement «libérer le système bancaire, et lui permettre des marges supplémentaires de liquidités et, financement de l'économie nationale à un coût raisonnable». Une décision qui s’est imposée, précise-t-on, «à la lumière de l’évolution de la situation financière nationale et internationale et des perspectives à court et moyen termes», par rapport, notamment, à l'évolution de l'inflation, de la liquidité bancaire, du crédit et de la croissance économique. Toutefois, on ne peut que s’entendre sur le fait que de telles mesures sont censées répondre à une conjoncture, voire à l’urgence, ce qui nous renvoie à la problématique majeure qui est celle de notre modèle économique.

La diversification tant promise et qui alimente les discours de ces dernières années peut-elle s’opérer dans les conditions actuelles, au moment où les conditions de la transition ne sont pas réunies ? Les experts posent cette problématique de fond en soutenant que seules des réformes profondes au niveau des fondements de l’économie du pays sont censées permettre la mise en place du processus de transformation vers un nouveau régime de croissance. L'Algérie a les ressources et le potentiel pour engager son affranchissement de la dépendance au pétrole et progresser vers une croissance inclusive en diversifiant ses opportunités économiques. Toutefois, une telle perspective reste tributaire de la consolidation des fondements mêmes de notre structure économique qui demeurent assez fragiles pour porter les objectifs de la transition

D. Akila