Algeria start-up Challenge : appel à projet pour trouver des solutions innovantes au Coronavirus

Un appel à projet vient d’être lancé par l’équipe de «Algeria start-up Challenge hackaton» (ASC) à l'effet de trouver des solutions innovantes à des thématiques liées à la situation sanitaire actuelle marquée par la propagation de la pandémie du Coronavirus, a-t-on appris des initiateurs.

Algeria start-up Challenge hackaton, une compétition autour des solutions innovantes dans différents domaines, organisée par l’incubateur de start-up «Capcowork» parrainé par le Premier ministère avec le concours du ministère de la Micro-entreprise, des Start-up et de l’Economie de la connaissance, est à sa deuxième édition, a-t-on indiqué dans un communiqué.

Appelé «Coronhackaton», cette compétition est organisée en marge de la deuxième édition de l’ASC 2020, qui devait se dérouler initialement, sur 5 étapes de sélection dont la première à Constantine, le 7 mars dernier, la 2e à Oran le 14 mars et la 3e à Béchar le 21 du même mois. Pandémie oblige, les sélections se sont faites on-line et les deux autres étapes qui concernent Alger et Ouargla, également on-line, sont maintenues pour les dates du 28 mars et du 4 avril, a-t-on fait savoir.

Le Coronhackaton est une initiative qui vient s’imbriquer dans l’ASC pour s’adapter à la situation actuelle et tenter d’apporter sa pierre à l’édifice qui est en construction par les différentes institutions concernées et les actions entreprises par différentes franges de la société, du tissu économique ou encore les mouvements associatifs, a-t-on souligné.

L'initiative s’articule autour de quatre modules : médical, sanitaire, sociétal et économique, et les porteurs de projets pourront présenter leurs projets liés à des thématiques comme la logistique liée aux institutions hospitalières et au traitement des patients, la sensibilisation pour contenir la propagation du COVID-19, la problématique de la rareté des produits agroalimentaires, la téléconsultation, le télétravail au service de l’économie, le e-Learning, le divertissement en confinement et l’économie de l’après Corona, a-t-on ajouté. «C'est une compétition qui implique tous les porteurs de projets sur le territoire national ayant une solution concrète et viable susceptible d'aider à faire face à la pandémie. A cet effet, nous lançons cet appel à projet afin d'inviter toutes les start-up et les porteurs d'idées en rapport avec les thématiques précitées à y participer», lit-on dans le communiqué.

La présentation des projets se fera sur la page Facebook de «Algeria start-up challenge» et la sélection se fera également par le même biais, précise-t-on de même source.

L’ASC est un événement initié en 2018 par un groupe de jeunes étudiants de l’Ecole des hautes études commerciales (AHEC) de Koléa.

Cette année, l’Algeria start-up Challenge revêt une dimension nationale et se met sous l’ombrelle de Capcowork, a-t-on fait savoir.