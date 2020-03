Chawki Acheuk reçoit l’ambassadrice de Turquie : Les relations historiques bilatérales passées en revue

L’audience accordée par le ministre à l’ambassadrice turque a permis de passer en revue les relations historiques qui lient les deux pays et d’échanger les vues sur les questions d’intérêt commun, notamment les voies et moyens de renforcer la coopération entre l’Algérie et la Turquie.

Lors de cette rencontre, les deux parties ont débattu «des programmes de coopération qui lient les deux pays, particulièrement le projet des deux accords dans les domaines du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale qui visent essentiellement à échanger les expertises et expériences notamment en matière de relations de travail, de systèmes de sécurité sociale et de réhabilitation professionnelle des personnes handicapées», ajoute le communiqué.

Les deux parties ont convenu de «promouvoir l’action commune pour hisser le niveau et la cadence de la coopération bilatérale suivant les aspirations des deux pays pour lancer une nouvelle dynamique et diversifier les domaines de partenariat dans le cadre des relations fraternelles qui lient l’Algérie à la Turquie», conclut la même source.