L’Algérie face au Covid 19 : Une lutte globale et coordonnée

L’Algérie livre une bataille sans merci contre le Covid-19 avec un dispositif consolidé par des barrières dans le but d’endiguer sa propagation.

«L’application du dispositif s’est traduit par des actions audacieuses et appropriées", estime le politologue, Idriss Attia, professeurs à l’université d’Alger, joint par El Moudjahid. Le recours à l’importation du matériel médical est une option dynamisée grâce à la mobilisation de 100 millions de dollars, s’ajoutant à 40 milliards de DA dédiés à l’acquisition des kits, caméras thermiques et autres produits. Le politologue relève une symbiose entre les citoyens et les pouvoirs publics pour faire face à l’épidémie. Il évoque le renforcement des liens de confiance entre les gouvernants et les gouvernés, ce qu’il décrit en termes de «nouveau modèle de solidarité entre le peuple et ses institutions». Il en veut pour preuve le fait que les citoyens appliquent les mesures préventives et la mobilisation des comités de quartiers et des associations pour des actions de nettoyage et de désinfection. A Bab El Oued, des volontaires sont au chevet des personnes âgées et des malades chroniques leur livrant des denrées alimentaires et médicaments.

De leur côté, les citoyens de Blida ont eu droit aux encouragements du président de la République.

Des dons en denrées alimentaires et en tenues vestimentaires affluent de toute part vers le siège du Croissant-Rouge qui se charge de leur acheminement. Au cœur de la bataille contre le Coronavirus, le personnel de la santé redouble d’efforts.

Contacté par nos soins, M. Djelloul Achour, Pdg du groupe Serport qui gère les activités commerciales d’une dizaine d’infrastructures portuaires fait savoir que «plusieurs containers contenant des équipements et matériels médicaux sont au niveau des ports et sont placés sous l’égide du Serport dont des respirateurs et des kits de dépistage.

Karim Aoudia