Le chef de l’Etat salue l'élan patriotique et humain du peuple en ces temps difficiles

«Je salue tous les bienfaiteurs parmi nos citoyens et citoyennes, à l'intérieur et à l'extérieur du pays, qui ne cessent d'afficher leur désir de fournir aide et assistance aux hôpitaux et aux citoyens affectés par les mesures de confinement et de restriction de circulation en cette épreuve», a écrit le Président Tebboune sur sa page Facebook. «Je réitère, en outre, ma gratitude à ceux qui ont initié, dès les premiers jours, des campagnes de nettoyage, de désinfection et de sensibilisation à travers le pays, individus, associations et collectivités locales, et j'exhorte l'ensemble des citoyens à faire montre de davantage de discipline et de respect stricte des mesures de prévention et de distanciation sociale, dans le souci de préserver la sécurité de la nation», a-t-il poursuivi. Ce comportement nationaliste et humain, ajoute M. Tebboune, «témoigne d'un sens élevé de citoyenneté et de responsabilité et reflète les valeurs de solidarité et d'entraide qui caractérisent notre peuple, notamment en ces temps difficiles», rendant hommage à ce peuple vaillant et à ses enfants, avant de citer la parole du prophète (QSSSL): «L'exemple des croyants en matière d'affection et de sympathie les uns envers les autres est tel qu'un seul et même corps. Lorsqu'un membre souffre, tout le corps est atteint de fièvre et d'insomnie».