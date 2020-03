Docteur Fourar : 42 nouveaux cas confirmés et un autre décès enregistrés

Soixante-cinq nouvelles contaminations au Coronavirus (Covid-19), dont quatre décès, avaient été enregistrés, avait révélé jeudi le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du Coronavirus, le professeur Djamel Fourar.

Parmi les quatre nouveaux décès déplorés, deux ont été enregistrés à Constantine. Il s'agit d'un vieux âgé de 90 ans qui était en contact avec un immigré et d'une femme, âgée de 58 ans, de retour de France, a-t-il précisé, lors du point de presse quotidien. Les deux autres cas concernent, respectivement, une femme de 53 ans, de Tizi-Ouzou, également en contact avec une proche immigrée et un ambulancier de l'Etablissement hospitalier spécialisé (EHS) de Boufarik (Blida), a ajouté le Dr Fourar, assurant qu'il s'agit, à ce jour, du «seul cas» de contamination déploré parmi le personnel de la santé. Sur le total des décès recensés, six relèvent de la wilaya de Blida, soit 36 %, alors que la moyenne d'âge de ces décès est de 64 ans, la majorité souffrant de maladies chroniques, a-t-il détaillé, faisant savoir que parmi les 367 cas confirmés, 176 ont été enregistrés également à Blida, soit 48 % de l'ensemble des cas, répartis sur 36 wilayas, sachant que 22 d'entre celles-ci ont comptabilisé entre un et trois cas seulement.

Par ailleurs, cinq nouvelles personnes contaminées ont pu quitter l'hôpital, depuis hier, après leur rétablissement, portant ainsi à 29 le nombre des sujets guéris, a ajouté le Dr Fourar. Selon le même bilan, 195 hommes et 172 femmes ont ainsi été infectés, dont 35 % âgés de plus de 60 ans, a également indiqué l'intervenant, réitérant «la mobilisation continue du département de la santé, en coordination avec les autres secteurs, à travers l'ensemble du territoire national, et ce, avec le plus haut niveau d'alerte afin d'endiguer la propagation de cette épidémie».

De même qu'il a rappelé l'impératif du «respect des recommandations des spécialistes s'agissant des règles d'hygiène personnelle et environnementale ainsi que des conditions de confinement sanitaire».

A l'échelle mondiale, le bilan de l'évolution de la pandémie du Condi-19 fait ressortir 467.710 cas confirmés, dont 47.794 nouveaux cas recensés durant les dernières 24 heures, de même que 20.947 décès, dont 2.382 enregistrés durant le même laps de temps, a informé le Dr Fourar.

Il y a lieu de souligner que 53 % des cas confirmés et 66 % des décès cumulés à ce jour ont été recensés en Europe, dont 74.386 cas confirmés (16 %) et 7.505 décès pour l’Italie, seule, soit 685 nouveaux décès depuis mercredi dernier.